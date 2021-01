Juan Carlos Sikaffy: Informe de la Cepal es una medición que se aproxima a la realidad

El presidente de Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, consideró que el informe no puede ser perfecto.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, consideró que el informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es una medición que se aproxima a la realidad provocada por el impacto de las tormentas tropicales Eta y Iota. A continuación la entrevista con EL HERALDO.

DE INTERÉS: Las frases más destacadas del delegado de la Cepal, Omar Bello, en su visita a Honduras (FOTOS)



¿Cuál es su opinión respecto al Informe de la Cepal?

El documento recién recibido de la Cepal es un informe exhaustivo, derivado de una metodología muy sofisticada y suficientemente probada, que mediante informes, entrevistas, valoraciones y consultas hacen una medición de daños y pérdidas, no podemos suponer que es perfecta y que tendremos con exactitud una valoración exacta, pero sí es una medición que se aproxima a la realidad del impacto de las tormentas, más aún cuando esa valoración comienza donde nos tiene la pandemia y sus efectos que es muy difícil determinar aquí termina la pandemia y aquí comienzan los efectos de las tormentas, pero sí creemos que es un muy buen informe.



¿Cree que cubrió todos los daños que se presentaron?

Es el más aproximado, recoge daños en infraestructura, cultivos, industria, comercio y servicios, daños al sector privado y público, flujos de pérdidas, recursos necesarios para reconstruir lo afectado, así que no tenemos una mejor valoración que esta, no olvidemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno, así que con este informe estamos preparados para gestionar apoyo con la comunidad internacional de países amigos y cooperantes, fijar los pies en la tierra, establecer una línea de base para arrancar y establecer sobre la base del mismo las prioridades, alinear las políticas, los recursos de cooperación y los proyectos, para focalizar la ayuda, ese es el mayor valor que tiene este trabajo.



36,210 millones de pérdidas en el sector privado, ¿es razonable esa cifra?

Estamos hablando de un daño equivalente a 45,000 millones de lempiras, eso representa más de un 7 por ciento del PIB, es sumamente considerable, solo las pérdidas y daños del sector privado superan el 5.8 por ciento del PIB por sí solas, sin sumar la pandemia, es la peor caída de la historia.

VEA: BCIE calcula en $11,000 millones pérdidas por Eta y Iota en la región