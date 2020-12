¿Podrá ingresar la nueva cepa del coronavirus a Honduras?

H. Carrasco | C. Girón Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La nueva cepa del covid-19 podría ingresar a Honduras de forma silenciosa y solo será notable cuando los casos aumenten aceleradamente, como ocurrió en Reino Unido.



La mutación del coronavirus podría afectar severamente a una región que no esté aplicando las medidas pertinentes, como el distanciamiento físico, uso de mascarilla, menor exposición e higiene.



De acuerdo con el epidemiólogo Manuel Sierra, el SARS-CoV-2 podría comenzar a afectar al país a través de las zonas donde hay comunidades garífunas y miskitas, pues es "el territorio donde ellos (personas procedentes de Reino Unido) viajan", indicó.



"Honduras no tiene tanta relación directa con Inglaterra, pero sí lo tiene Belice y además todas las Antillas Menores porque son colonia de Inglaterra", explicó, sobre las naciones cercanos a Centroamérica.



"Por ejemplo, los garífunas y la gente de Isla de la Bahía está acostumbrada a viajar a ese territotio", continuó diciendo.



El experto fue puntual al mencionar a Inglaterra porque es uno de los países que comenzaron recientemente un confinamiento obligatorio después de que se descubrieran casos de la nueva cepa, que, según las investigaciones, es mucho más transmisible.



"Eso se atribuye a que Reino Unido comenzó a tener un segundo pico que era mucho más agresivo. Empezaron a hacer estudios y descubrieron que una proteína de la espícula de la corona que tiene este virus hay una mutación que la hace más fácil para penetrar la piel humana", explicó.



El experto en epidemiología resaltó que si la cepa ingresa a Honduras será notable cuando "los casos empiecen a crecer desproporcionadamente".

¿Qué tan rápido se propagaría?

El primer infectado de covid-19 se registró en Honduras el pasado 11 de marzo. El pico más alto ocurrió casi cuatro meses después (julio) cuando los casos acumulados llegaron a 42,014.

Sin embargo, con esta nueva cepa no tendría que pasar tanto tiempo para que los hospitales colapsen debido al número de contagios.



Se habla que con el SARS-CoV-2 un solo infectado puede contagiar a cuatro o siete personas, pero que su nueva cepa la transmisión se duplica o triplica. Esto significa que en esos mismos cuatro meses (de marzo a julio) los infectados no hubiesen sido 42,014 sino 126,042 enfermos.



Los datos solamente son un ejemplo del impacto de la nueva cepa y pueden ser incluso mayores o menores, pues con las medidas de bioseguridad, aislamiento y el uso de mascarilla, las posibilidades se reducen.



Uno de los problemas para Honduras son los infectados asintómaticos, especialmente cuando existe movilidad sin restricciones por las secuelas de las tormentas tropicales Eta y Iota.



En la actualidad, Honduras mantiene como medidas el uso obligatorio de mascarilla y el toque de queda de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana.

¿Hay nuevos síntomas o es más agresivo?

Los descubrimientos con esta nueva cepa son mínimos, lo que sí está claro es que los síntomas son prácticamente los mismos que con los del virus descubierto en Wuhan, China.



"No se ha descrito que sea más agresivo, lo único es la transmisibilidad. El virus le afecta el sistema digestivo, nervioso, cardovascular, pulmonar, ¿qué es lo que no le afecta?", resaltó el experto.



En ese sentido, la doctora Roxana Araujo dijo que "aún faltan estudios para saber cómo es esta mutación del covid en el Reino Unido, todavía no se sabe si es más mortal".



El embajador de Honduras en Reino Unido, Iván Romero, por su parte, expresó que ningún hondureño -hasta el momento- que vive en la nación insular es sospechoso de ser portador del covid.



"Ningún hondureño que es parte de la colonia de acá es sospechoso de estar enfermo de este virus", precisó al noticiero Hoy Mismo.

¿Tendrá efecto la vacuna?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este lunes que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa o variante del coronavirus cause una infección más grave o afecte a la eficacia de los test de diagnóstico y vacunas disponibles.



Los responsables británicos informaron a la OMS de que "no creen que esto tenga algún impacto en la vacuna", dijo la responsable de la célula técnica anticovid en la organización, Maria Van Kerkhove.



El primer ministro británico, Boris Johnson, decidió el sábado anterior endurecer las restricciones navideñas en Londres debido a una nueva cepa del coronavirus detectada en la capital del Reino Unido y en zonas del sur y sureste de Inglaterra.



Según el equipo científico que asesora al gobierno británico, esta nueva cepa tiene una mayor capacidad de transmisión (hasta un 70% más que la anterior) y eso significa que los contagios se producen con mayor rapidez

Sin embargo, los datos de los que se dispone hasta este momento no llevan a concluir que la variante produzca síntomas más graves de la enfermedad o una mayor mortalidad.



El gobierno británico dijo que hasta un 62% de los nuevos contagios registrados en la capital responden a la nueva variante, que se ha convertido en la dominante.



Esta no es la primera nueva cepa preocupante detectada del Sars-CoV-2. Dinamarca ordenó en noviembre sacrificar a millones de visones tras la detección de una variante del coronavirus que se extendió entre las granjas de cría y después saltó a humanos.



Esta variante del coronavirus tenía cuatro nuevas mutaciones, algunas de ellas en la parte más importante del patógeno: la proteína S que es esencial para que el Sars-CoV-2 pueda infectar. Varias de las vacunas en desarrollo apuntan a ese factor para lograr la inmunización.

Efectos en América Latina

América Latina sigue, de a poco, los pasos de Europa. El Salvador, Argentina, Colombia, Chile y Perú anunciaron el domingo la suspensión de todos los vuelos desde el Reino Unido, en un intento de última hora por evitar el ingreso de la nueva cepa de la covid-19.



La medida ha sido evidencia de la alarma que se ha encendido en una región que aún no supera la primera ola de la pandemia. Se anticipa además a los viajes de finales de año, cuando el tráfico intercontinental suele aumentar.

