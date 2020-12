Paro nacional de enfermeras: "Nos estamos enfermando y muriendo por covid"  

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las enfermeras y enfermeros de Honduras mantienen paralizadas sus labores por el incumplimiento de pagos y la inconciencia de la población hondureña ante el letal covid-19.



"Nos estamos enfermando y muriendo por covid-19. Es necesario que las autoridades y los ciudadanos acaten las medidas sino se quedarán sin enfermeros para que los atiendan”, manifestó el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras/os Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana.

LEA: ¿Qué tan expuesto estoy al covid en una cena navideña?



Las enfermeras de San Pedro Sula, Santa Bárbara, el Distrito Central y demás zonas aseguran que no han recibido el pago de sus salarios a tiempo.



"No entendemos qué pasa. No sabemos porqué no se ha cumplido con los derechos laborales del gremio de la enfermería, pese a que hemos estado cumpliendo con la atención de pacientes en la presente pandemia", dijeron.

ADEMÁS: ¿Qué tan seguro estoy del covid dentro de una iglesia?



Los plantones iniciaron a las 7:00 AM y se desconoce hasta qué hora estarán sin laborar.



Hasta el momento, ni la Secretaría de Finanzas ni de Salud se han pronunciado sobre el pago a las enfermeras.



Orellana asegura que ambas secretarías se responsabilizan mutuamente por la falta de pago: "No sabemos quién miente".

DE INTERÉS: ¿Pueden realmente las mascarillas contener el contagio de coronavirus?