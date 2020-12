¿Qué tan expuesto estoy al covid en una cena de Navidad? ¿Mejor no celebro?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No hay una bala de plata ni una cura mágica que detenga los contagios de coronavirus. Es la suma de medidas que se complementan: uso de mascarilla, distanciamiento físico de al menos dos metros, espacios con circulación de aire, menor exposición posible e higiene.



Con la Navidad sucede lo mismo. Cuanto más nos alejemos del escenario seguro -solos en casa-, más medidas tendremos que tomar para minimizar el peligro de alojar al Sars-CoV-2 en nuestros organismos.



Nunca habrá riesgo cero. Pero si se va a celebrar, mejor contar con las herramientas para sacar de la ecuación situaciones innecesariamente arriesgadas. Las autoridades recomiendan pasar las fiestas con la burbuja de convivientes. Y si salimos de ese contexto estable, tendremos que tomar precauciones.



Sin embargo, no hay una única encrucijada, no es un todo o nada. Existen muchas alternativas, pero hay tres factores que son decisivos en estos días de celebración: las personas con las que nos agrupemos, las condiciones del lugar en el que nos juntemos y la forma en la que disfrutemos de esa reunión.



La Navidad y Año Nuevo son fechas caracterizadas por el compartir, dar abrazos, recibir besos y muestras de amor sin medida, pero este año no podrán ser como lo solían ser antes de la pandemia.



Expertos dicen que las celebraciones en las fechas antes mencionadas “tienen una serie de características que pueden hacer que sea la tormenta perfecta del contagio por coronavirus”.



Reuniones, espacios cerrados, personas en grupos de riesgo, no uso de la mascarilla ni respetar la distancia de seguridad son factores que podrían convertir a una cena en una tragedia. El hábitat ideal para el coronavirus.



“Vendrán mis hijos, mis nietos y mis nueras a mi casa como cada año. No importa el covid, lo importante es estar juntos”, dijo Francisca López, una mujer de 69 años que padece de tiroides y de presión alta. Hará lo contrario a lo que recomiendan las autoridades. Y como ella, hay miles de casos más.



La Unidad de Datos de EL HERALDO midió el riesgo al que estarán expuestas las personas que sean protagonistas de la típica cena navideña gracias al programa “Covid-19 Directriz de seguridad en espacios interiores desarrollado” por Kasim Khan, Jhon Bush y Martin Bazant.



A falta de tres días para celebrar la Nochebuena y la Navidad en Honduras, este periódico creó escenarios para conocer las posibilidades de contagio tomando como elementos el espacio de un lugar, la altura, tipo de ventilación, distanciamiento físico y el uso de mascarilla.



Querido lector, estas simulaciones no pretenden anunciar el futuro, sino el análisis de varios ejemplos para que tome las mejores decisiones previo a las celebraciones de fin de año.



A continuación, los modelos: una casa pequeña, una familia pequeña que respeta y que no respeta las medidas; casa pequeña, familia grande que respeta y que no las medidas; casa grande, familia pequeña que respeta y no las medidas; casa grande, familia grande que respeta y no las medidas de bioseguridad.

Escenarios

El denominador común de todas las recreaciones, que serían en la medida de lo posible lo mejor, son el uso de la mascarilla, distanciamiento físico de dos metros, un lugar con circulación de aire y la menor exposición posible.



En una habitación con 10 metros cuadrados de espacio hay seis personas que cumplen con todas las medidas antes descritas, y una de ellas está infectada de covid, el resto solamente estará seguro del contagio durante seis horas, pero en caso de irrespetar las normas, después de 14 minutos, la posibilidades de enfermarse son altas.

Para el segundo modelo se mantiene el mismo espacio, pero son 10 personas en escena. Con medidas, el grupo está a salvo por dos horas, sin embargo, si se violan los preceptos, el covid entraría en acción luego de nueve minutos.





En un espacio más grande, de 20 metros cuadrados, y con un conjunto de seis personas respetando la bioseguridad, los riesgos de contraer la enfermedad podrían aparecer hasta las seis horas, pero sin ningún tipo de cuidado, la seguridad se vencería hasta los 23 minutos.





En el mismo lugar -20 metros cuadrados- y 10 personas en ambiente con los cuidados pertinentes, la protección caducará a las siete horas. No obstante, dejando de lado los cuidados básicos, los riesgos de infectarse aparecerán probablemente más tarde de los 15 minutos.





De todo lo antes expuesto, lo vital es cuidar el distanciamiento físico, estar el menor tiempo posible, permanecer en lugares con flujo de aire y, en la medida de lo posible, no quitarse la mascarilla.

Autoridades limitan

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), por su parte, días antes anunció una serie de medidas para que las familias las apliquen en las celebraciones próximas con el afán de evitar más contagios.



Además, España y otros países de Europa también hicieron un llamado a sus ciudadanos para evitar las celebraciones familiares.



No es para menos. Los médicos involucrados en la gestión sienten impotencia: “Hoy sí querida población haga lo que usted quiera. Después no se queje cuando llegue en busca de atención médica y no podamos hacer nada porque no hay cupo”, dijo Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social de San Pedro Sula.



“Si usted se quiere morir haga lo que quiera. Aquí andan de fiesta en fiesta y eso no puede seguir así”, añadió.



Y mientras se continúa intentado frenar al virus, las dudas sobre las vacunas siguen surgiendo con el paso de los días.



El médico intensivista Omar Videa aseveró que “los nuevos estudios reflejan la mutación del covid-19. Lo más seguro es que la vacuna no tenga los efectos esperados porque se hizo con base en la cepa anterior, no en la recién descubierta”.



Ante estas situaciones, el camino es más claro: abstenerse a las fiestas grandes y aplicar rigurosamente la bioseguridad.



El galeno Umaña, en ese sentido, añadió que “se nos avecina la semana con más fiesta y celebraciones, pero la población no debe de asistir a reuniones con desconocidos, solamente celebre solo con su núcleo familiar”.



En tanto, el infectólogo Tito Alvarado enfatizó que no es momento de celebraciones.



“Seguimos en un mal momento. La mayoría es consciente de eso, pero no quieren sacrificar la vida social. Lo peor es que eso traerá fuertes consecuencias”, precisó.



Cifras de la Unidad de Datos de este rotativo reflejan que la capacidad hospitalaria de Honduras de a poco empieza a llenarse cada vez más, un latente problema para un sistema sanitario debilitado.



El país, hasta el reporte más reciente de Sinager, se encamina a los 117,000 enfermos, mientras ya se superó la barrera de los 3,000 decesos a nueve meses de la confirmación de la enfermedad.

