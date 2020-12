Pastora Jacki a Miguel Montoya: "Dios se encargó de enamorar nuestros corazones"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La muerte del pastor Miguel Montoya por covid-19 sigue conmocionando a muchos de sus fieles del CEAD, iglesia que lideraba junto a su esposa Jacki. A una semana de su partida, condolencias y mensajes de apoyo para su familia siguen haciendo eco en las redes sociales.



Uno de los mensajes que más "caló" a la congregación y a los cibernautas fue el de la pastora Jacki, con quien el reconocido líder evangélico cumpliría 26 años de matrimonio.



La querida pastora publicó un amoroso mensaje donde dejó claro lo enamorada que estaba de Miguel. Incluso provocó las lágrimas de sus seguidores al compartir inéditas fotografías.

Vea aquí: Con un corazón de adorador, así era el pastor de CEAD Miguel Montoya

Aquí el mensaje completo:

"Esta fue la primera canción que me dedicaste y en este aniversario tú en el cielo y yo en la tierra nos unimos para celebrar.



Miguel Ángel Montoya Flores ¿Cómo expresar un amor tan real en palabras?



Nuestra historia inicio de manera no usual pero Dios se encargo de enamorar nuestros corazones y unió nuestras vidas.



Te convertiste en mi protector, mi guía, mi soporte y mi pastor. Gracias a ti conocí a Jesús y te aseguraste que me enamorara de Él con la misma fuerza y pasión que tu lo amaste. Me llenaste de confianza y juntos iniciamos una aventura, una historia de amor que no se acabará al contrario se ha multiplicado y se mantendrá viva.



Durante 26 años nos consentimos, nos entregamos, nos amamos, tuvimos altas y bajas pero nunca la mano de Dios nos soltó y nuestro amor cubrió nuestras faltas, nos levantábamos cada día mas fuertes.



Siempre me honraste como mujer, como esposa y madre; como pastora me diste mi lugar, te aseguraste de enseñarme y caminamos juntos en la vida y el ministerio nunca fuiste adelante, nunca me dejaste atrás, siempre me tomaste de la mano y avanzamos juntos. Mis mejores mensajes los apoyaste y fueron afirmados por tus palabras y muestras de orgullo.



Vivirás en mi mente y mi corazón. Te ame, amo y amaré por siempre; tu reinita hermosa será fuerte continuaré tu legado de “Cambiar Vidas” guiada por el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial y la gran familia CEAD.



Tus palabras finales fueron “Te amo, Te amo. Hasta pronto, Dios te bendiga”, como esposo afirmaste tu amor hasta el último momento y como mi pastor me diste tu bendición. Te amo Miguel Montoya.

Mire aquí: Líderes religiosos hondureños que perdieron la batalla contra el coronavirus

Esta es la primera vez que la pastora se pronuncia en redes sociales tras la muerte de su esposo, quien pereció el pasado 14 de diciembre tras varios días luchando contra el coronavirus.