¿Cómo es Kate Middleton con sus hijos George, Charlotte y Louise?

LONDRES, INGLATERRA.- Sin aires de grandeza o reverencias, así es la vida de la futura reina de Inglaterra, Kate Middleton, con sus tres hijos George, Charlotte y Louise cuando se encuentran en la intimidad de su hogar.



Una amiga cercana a la duquesa de Cambridge reveló que busca que sus hijos lleven una vida normal y que tengan los pies bien puestos sobre la tierra.



“Es una casa familiar normal, ocupada por niños que siempre andan corriendo y tirando cosas. No hay aires de grandeza o reverencias. Cuando la ves a puerta cerrada con los niños, es una mamá muy segura de sí misma y no es ‘barco’. Regaña a los niños si se portan mal”, confesó la amiga a la revista People.



Además, aseguró que si la esposa del príncipe William no tiene deberes oficiales se olvida por completo del glamour y se mantiene relajada.



"No hay secadoras de pelo; siempre anda de cola de caballo y ropa deportiva, o de vestido y tenis. Usa muy poco maquillaje y anda disculpándose porque no quiere llegar tarde a la carrera de los niños la cual debe abandonar porque se tiene que ir corriendo a trabajar", comentó.



Agregó: “Es la vida de una mamá trabajadora con tres hijos pequeños; simplemente es un tipo de trabajo diferente al de la mayoría".



La amiga de Kate aseguró que la intención de la duquesa es ayudar a sus hijos a estar conscientes de la realidad.