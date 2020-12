Muere el padre de Juan Diego Zelaya, aspirante a la alcaldía de la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Julio César Zelaya López, padre del diputado nacionalista Juan Diego Zelaya, falleció este jueves.



Fue a través de un extenso mensaje en Instagram que el precandidato a la Alcaldía del Municipio del Distrito Central le dedicó unas emotivas palabras.

"Tengo que estar a la vez agradecido con Dios, porque te tuve en mi vida, porque pude aprender de ti, reír contigo, compartir atardeceres, hablar de la vida, jugar ajedrez y verte jugar con tus nietos. Como disfrutaste a tus nietos que te aman, que lindo era ver eso, que bello sentimiento papá", empezó diciendo el nacionalista.

Además agregó: "Me enseñaste a apreciar la naturaleza y a vivir la vida intensamente. La primera vez que escuché la frase Carpe Diem fue de tu boca. ¡Seize the day!".



Finalmente, Juan Diego agradeció sus enseñanzas. "Me hubiera gustado tenerte en mi vida un ratito más, pero le doy gracias a Dios por el tiempo que estuviste acá entre nosotros, por los recuerdos y sentimientos que van a perdurar en mi corazón".





Gran músico

Como un gran maestro, director y compositor precursor del Jazz en Honduras, así será recordado Julio César Zelaya López.



La agrupación Hibriduz Jazz, a través de un acuerdo de duelo, lamentó el repentino deceso del artista catracho.

"Fue inspiración de la generación de músicos Jazz en Honduras y un luchador de la adopción de esta cultura en el país, que aportó desde su energía propia los primeros estudios académicos que daban pie al estudio de ritmos culturales en Honduras con sus proyectos “Yurumen” y Ecos de Sirenas", cita el comunicado.



También, aseguraron que el maestro "gozaba del aprecio y del respeto de todos sus allegados, fue ejemplo constante de dedicación y su partida deja un enorme vacío en la familia artística de Honduras, en sus amistades y, particularmente, en cada músico de Honduras".