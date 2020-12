"The Best" 2020: Lewandowski gana el premio a mejor jugador

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aparece en una pantalla otorgando el premio The Best al jugador masculino de la FIFA al delantero polaco del Bayern de Múnich Robert Lewandowski. Foto: AFP

ZÚRICH, SUIZA.- El polaco Robert Lewandowski, atacante estrella del Bayern Múnich, y la inglesa Lucy Bronze (Manchester City) fueron designados como los mejores jugadores del año 2020, este jueves en la ceremonia de entrega de premios de la FIFA 'The Best', que tuvo lugar de manera virtual.



Lewandowski era el gran favorito del galardón masculino y los pronósticos se cumplieron, al contrario que en el premio femenino, concedido justo antes y donde la inglesa Lucy Bronze (Manchester City, ex del Lyon) fue la galardonada, en vez de la danesa Pernille Harder, que parecía con más opciones.



Lewandowski nunca obtuvo el Balón de Oro, un premio que este año 2020 no se concedió debido a la pandemia del covid-19, por lo que este premio de la FIFA adquiría un significado especial.



Superó en la votación a los otros dos nominados en el trío de finalistas, el argentino Lionel Messi (Barcelona) y el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), los hombres que se reparten once de los doce últimos Balones de Oro.



Con 32 años, Lewandowski obtiene esta prestigiosa recompensa individual y lo hace tras un año de ensueño, en el que fue el máximo anotador de la última Bundesliga y de la última Liga de Campeones, dos torneos ganados por el Bayern de Múnich.



También logró en 2020 con el gigante bávaro títulos en la Copa de Alemania y las Supercopas de Alemania y Europa.



Lewandowski está siendo también el líder en lo que va de temporada 2020-2021, donde lleva 18 tantos en 17 partidos.



En el palmarés del premio, 'Lewy' sucede a Messi.



Por su parte, Lucy Bronze (29 años), que juega ahora en el Manchester City, sucede en el palmarés de la categoría femenina a la estadounidense Megan Rapinoe.



Bronze venció en la votación final a su excompañera francesa del Lyon Wendie Renard, con el que ganó la Liga de Campeones europea en agosto, y a la atacante danesa Pernille Harder, que pasó del Wolfsburgo al Chelsea a principios de septiembre.