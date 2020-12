Conductor pierde el control y casi cae a un abismo frente al estadio El Birichiche  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un conductor perdió el control del vehículo, terminó impactando contra una pared y por poco cae a un abismo ubicado cerca del estadio El Birichiche, en la capital hondureña.



El conductor fue identificado como Saúl Figueroa (36) quien aseguró que tuvo problemas con la dirección del vehículo y terminó impactando contra el muro.

"La dirección se me fue y no pude controlar el carro", por lo que busqué un lugar donde poder impactar sin causar mayores daños.



"Gracias a Dios no pasó a más y solamente fue la pérdida material, los daños del vehículo y el muro", contó Figueroa a EL HERALDO.

El hombre salió ileso del hecho en el que estuvo cerca de caer por el abismo.



Minutos después del susto una grúa llegó hasta el lugar del hecho para remolcar el automotor, mientras que Figueroa aseguró que se hará cargo por los costos de reconstrucción del muro.

