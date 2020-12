Buscan impedir que Trump se mude a su club Mar-a-Lago   

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en apuros luego que los vecinos de su famoso club privado, Mar-a-Lago, hicieran la solicitud para que el mandatario no pudiera vivir ahí.



Los vecinos del lugar, ubicado en la ciudad de Palm Beach, enviaron una carta al Servicio Secreto de Estados Unidos en la que aseguran que el mismo mandatario prometió en la década de los 90 que no viviría en la finca.



De acuerdo con el diario The Washington Post, el abogado de los vecinos aseguró que la ciudad debe notificar al mandatario que no podrá usar el club como su residencia privada cuando deje el cargo.

Según el escrito, la ciudad debería dar este paso para evitar "una situación embarazosa" al presidente saliente.



“Palm Beach tiene muchas propiedades hermosas a la venta, y estamos seguros de que el presidente Trump encontrará una que satisfaga sus necesidades", dijo el abogado.



Los vecinos del club aseguran que Trump crea atascos, calles bloqueadas por seguridad y otras complicaciones relacionadas con las visitas de Trump a su club privado.



Además, alegan que el mandatario ha intentado obviar leyes y regulaciones básicas.

