Madre de Danna Sugey: Le pediré a Dios me deje verte en mis sueños

TIJUANA, MÉXICO.- Luto, consternación y dolor ha causado la confirmación de la muerte de la joven Danna Sugey después de nueves meses de intensa búsqueda en Tijuana, México.



A través de una prueba de ADN se confirmó que el cadáver hallado cerca de un basurero era el de la joven madre que cumplió 21 años en junio.



Su madre, Sugey Salgado, mantuvo la esperanza de hallarla con vida hasta el último momento y aseguró que su hija aparecía en sus sueños. Para despedirse le dedicó un emotivo mensaje a su "Chinita" a través de las redes sociales.



"Mi niña no sé cómo aprenderé a no verte y solo pedir que Dios me deje verte en mis sueños. Sé que nuestra conexión jamás se romperá y que siempre que veas que me derrumbo vas visitarme en mis sueños. Gracias a Dios por dejarme ser tu madre. Hasta el día de hoy me mantuve tan fuerte como era necesario. Mañana que vayamos a dejarte en lugar digno de ti y no en una fosa por favor sigue manteniéndome fuerte, ya que mañana espero lo peor y eso es dejarte ahí y regresar a casa sin ti.

Que más hubiera querido que traerte aquí conmigo mi chiquita y sabes que hice lo imposible por que así fuera, pero Dios nos tenía otro camino marcado. Gracias por ser mi niña. Y gracias a la gente por quererte tanto aún sin conocerte. Dejaste muchos corazones rotos con tu partida, pero también dejaste mucho aprendizaje corazón. Dios te cuide y te siga llenando de luz. Para que también tu me ayudes a rescatarme a mí", escribió.



El escrito fue acompañado con una imagen del féretro y una fotografía de Danna.



La progenitora también escribió una carta pública en nombre de la familia Salgado Dávalos que fue compartida por el Colectivo Todos Somos Erick Carillo.



"Por fin ella estará feliz de saber que su mami cumplió su palabra (buscarla aunque fuera debajo de las piedras)", dice la misiva.



Sobre el funeral, pidió portar ropa alegre porque "así era Danna". Asimismo solicitó flores de colores para llenar de alegría el lugar.



Además pidió "apoyo para reunir fondos y pagar donde quedarán sus restos, un lugar digno de ella".



"Mi bebé por fin descansa en paz y me dejó cumplir mi promesa, encontrarla hasta debajo de las piedras. Gracias infinitas", finaliza la carta.