Iniesta será baja por cuatro meses tras operación de rotura muscular

Agencia AFP

MADRID, ESPAÑA.- El centrocampista del Vissel Kobe japonés Andrés Iniesta fue operado el martes de una rotura muscular en la pierna derecha por lo que estará de baja unos cuatro meses, anunciaron este miércoles el club nipón y el jugador.



La semana pasada "me rompí el recto femoral de mi pierna derecha. Después de diferentes pruebas y de consultarlo con el equipo médico, valoramos que la mejor opción era la de operar y así tener más seguridad en la recuperación", afirmó Iniesta en un comunicado.



"La operación ha sido un éxito y me encuentro muy bien", afirmó el centrocampista del Vissel Kobe, que fue operado el martes en Barcelona.



"Mi objetivo es poder volver lo antes posible a disfrutar de lo que más me gusta. Así que toda mi energía está ya puesta en la recuperación y el trabajo que viene por delante", añadió.



El tiempo de baja de Iniesta "se estima en unos cuatro meses", precisó, por su parte, el Vissel Kobe, en el que juega el español desde que abandonara el Barcelona en 2018.





Iniesta se lesionó el 10 de diciembre en el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones de Asia frente al Suwon Samsung coreano, que ganó el Vissel 7-6 en la tanda de penales, tras acabar el partido 1-1 en Catar.



Según los medios españoles, Iniesta se había retirado con molestias en el partido de octavos frente al Shanghai SIPG chino (victoria 2-0), pero en cuartos de final salió al campo en la prórroga y marcó en la tanda de penales, antes de caer lesionado.



El Vissel Kobe acabó perdiendo en semifinales 2-1 en la prórroga el pasado domingo frente al Ulsan Hyundai coreano.