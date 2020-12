Ana de Maldonado: "La Biblia me dice que al cielo tengo que llevar dinero"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La profeta Ana de Maldonado abrió su propia iglesia tras protagonizar un escandaloso divorcio con su esposo Guillermo Maldonado tras 32 años de matrimonio.



Ana se convirtió en la líder de la iglesia "Tabernáculo de su Presencia a las Naciones", donde ya ofreció varios sermones. Hasta ahora, el que más ha llamado la atención fue el que pronunció para inaugurar sus reuniones dominicales.

En videos difundidos en redes sociales se le escucha decir que deben pagarse los diezmos porque son los impuestos del cielo. Pero la parte que más revuelo generó es cuando asegura que debe llevar dinero al cielo porque así lo dice la Biblia.



"Debo traer los diezmos, porque los diezmos son los impuestos del cielo", dice mientras está arrodillada frente a la congregación.



Además agrega: "Por eso cuando fui a pedir una casa me la diste, tu chequeaste cómo estaban mis impuestos. A mí me manda la Biblia de que en el cielo tengo que llevar dinero. Lo dice la Biblia. Entonces yo lo voy hacer. Si Dios a mi me pide algo yo lo voy hacer".



De igual forma asegura que el Señor, a través del sueño de una intercesora, le pidió una ofrenda como parte de su misión.

"El señor me dijo dame 25 mil dólares para las almas y yo dije padre '¿De dónde lo saco? No me pregunte cómo pero él a mí me dio el dinero", afirmó.



Finalmente Maldonado advierte que no enfocarse y distraerse son las armas más grandes que usa Satanás.

"Por eso yo me levanto en la mañana y le ordeno a mi alma ‘tú le tienes que alabar’. Yo le hablo a mi cuerpo aunque tenga sueño y tenga pereza, Señor no tengo ganas de ponerme de rodillas… yo le ordeno a mi cuerpo que expulse toda basura, toda pereza, todo sueño profundo, porque tu no me vas a dominar a mí , yo te domino a ti y tú haces lo que yo diga. Tu no te puedes enfermar, no puedes enfermarte, tienes que ser dinámico para servir al Señor. Le ordeno a mi espíritu que se levante y él sea que gobierne el alma, que gobierne el cuerpo para hacer la voluntad de Dios", agregó.