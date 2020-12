Olimpia elimina al Montreal Impact y va semifinales de la Concachampions

ORLANDO, ESTADOS UNIDOS.- El Olimpia se ha clasificado a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf pese a caer 1-0 ante el Montreal Impact en el juego de vuelta de los cuartos de final.



Los leones se vieron favorecidos por los goles de visitante, pues en el partido de ida jugado en Canadá ganaron 2-1, lo que les valió para obtener el tan anhelado pase a la ronda de semifinales y meterse entre los mejores cuatro equipos de la región.



En la primera parte, el trámite del encuentro due bastante parejo, pues ambos conjuntos tuvieron claras oportunidades de gol que no llegaron a concretar.

LEA: ¡Sobre la línea! Edwin Rodríguez evita el gol del Impact



Por el lado del cuadro olimpista, Jerry Bengtson se perdió una clara oportunidad de gol luego de un gran desborde de Marvin Bernárdez, quien dejó solo con la portería vacía al espigado delantero y este de forma inexplicable la erró.



Caso similar fue el de Luis Binks, quien tras una mala salida Edrick Menjivar en un tiro de esquina no pudo mandar a guardar la pelota luego de que Edwin Rodríguez se apareciera como un "ángel salvador" para evitar la caída del arco melenudo.



Para la parte de complemento el conjunto que dirige Thierry Henry adelantó líneas y a los 57 minutos Amar Sejdic aprovechó un mal rechace de Carlos Pineda y con un remate colocado venció el arco de Menjivar para marcar el tanto de la esperanza canadiense.







Tras el gol del Impact el Olimpia trató de no replegarse y buscó la igualada, sin embargo esto no tuvo resultado y terminó sufriendo para llevarse la llave.



En el minuto 93 del descuento, el Impact tendría en un tiro libre su última oportunidad, en donde una mala marcación olimpista dejó completamente habilitados a los atacantes del cuadro de la MLS, sin embargo Menjivar contuvo de gran manera el remate de cabeza.



El Olimpia se enfrentará el próximo sábado al ganador de la llave entre Tigres de México y New York City de la MLS. El conjunto felino lidera la serie 1-0.

ADEMÁS: ¡Para no creer! Jerry Bengtson la falla con el arco vacío

Así salieron a la cancha

Olimpia: Edrick Menjivar; Maylor Núñez, Elvin Casildo, Jhonny Leverón, Javier Portillo; Deybi Flores, Carlos Pineda, Marvin Bernárdez, Edwin Rodríguez, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda.

Montreal Impact: Diop; Brault Guillard, Camacho, Binks, Kizza; Sejdic, Okwonwko, Victor Wanyama; Piette, Romell Quioto y Toye.