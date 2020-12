El amoroso mensaje de Scott Disick a Kourtney Kardashian

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian, le dedicó un amoroso mensaje a la empresaria y socialité. El texto encendió los rumores de que retomarán su romance.



En la publicación, donde aseguró que la quiere más que nunca, aparecen sonrientes y acompañados de sus hijos.



El mensaje fue publicado en el marco del cumpleaños de sus hijos Mason y Reign, celebrado el pasado lunes, sin embargo, el famoso empresario decidió enfocarse en la fabulosa mamá y lo afortunados que son por tenerla en sus vidas.

"Gracias, Kourtney Kardashian, por ser la mejor fábrica de bebés de la ciudad. No podría haber soñado con una persona mejor para tener a estos niños maravillosos. Los amo a ti y a nuestra familia más que a nada en este mundo", escribió Disick.

¿Reconciliación a la vista?

La pareja ha demostrado llevarse bien pese a haberle puesto fin a su relación en 2015.



Los rumores apuntan que retomaran su relación, pues desde que Disick dejó su adicción al alcohol ambos han mejorado su situación.



De hecho en los avances del episodio final de la temporada 19 de Keeping Up with the Kardashian ambos bromean con volver a tener otro hijo.