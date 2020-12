¿Qué le gusta ver a CR7 en su tiempo libre? No es fútbol

ROMA, ITALIA .- El jugador portugués y delantero del equipo Juventus de Italia, Cristiano Ronaldo, confesó que no le gusta ver fútbol en sus ratos libres.



“Jugar al fútbol es mi pasión, pero luego prefiero ver otros deportes en televisión. Entre un partido de fútbol o ver un combate de boxeo o UFC, elijo el boxeo y la UFC”, contó.

LEA TAMBIÉN: Hora, fecha y lugar de los repechajes de la Liga Nacional de Honduras



Aunque prefiere el boxeo, el delantero -considerado uno de los mejores del mundo- reconoció que estar sobre el cuadrilátero no habría sido lo suyo.



“No creo que hubiese podido ser boxeador, es duro. Tienes que nacer para eso, con ese don. Yo creo que nací para ser futbolista profesional, pensé que tenía ese don desde el principio, y me dije: ‘Voy a agarrar esta oportunidad con mis manos’”, manifestó.



Durante la entrevista, el luso también reveló que en su momento, cuando jugaba para el Manchester United, boxeaba con un entrenador.



El futbolista dijo frente a Gennady Golovkin, uno de los mejores boxeadores de la última década, que “el boxeo es un poco más difícil porque estás solo cuando compites. Trabajas en el gimnasio, tienes a tu equipo, pero ellos luego no juegan contigo, sólo entrenan junto a ti. En nuestro caso es distinto, es más divertido porque entrenamos, nos reímos, es un tipo de sacrificio diferente”.

DE INTERÉS: Alex López anhela ser campeón con el Alajuelense