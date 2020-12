Hija de Edgardo del Villar se despide con emotiva carta

MONTERREY, MÉXICO.- La muerte del presentador de Telemundo, Edgardo del Villar, sigue provocando dolor y consternación entre sus amigos y familiares.



Dana Princess, la hija de 15 años del famoso comunicador, publicó varias fotografías de los momentos que vivieron juntos; las instantáneas las acompañó de una emotiva carta.



En la sentida misiva, la adolescente agradeció a su papá por todo el tiempo que compartió con ella y por enseñarle cómo debía vivir.

Este es el mensaje de Danna:

"Papi no hay palabras para describir lo que estoy sintiendo en estos momentos. Siendo honesta no soy buena para este tipo de cosas. Pero te lo digo otra vez. ¡Gracias! Gracias por ser mi acompañante, gracias por dejarte hacer cosas que otros papás nunca se dejarían hacer, gracias por enseñar que solo hay una vida y hay que vivirla al 100%.



Gracias por ser el hombre de mi vida. Gracias por siempre ser tú. En estos momentos esto es lo único que se me ocurre decir. Pero lo que si se es que siempre voy a estar agarrada de tu mano. Te amo únicamente. Y espero que Dios te recuerde que “PÁSALA ESTUPENDAMENTE BIEN”.





Edgardo siempre compartía en redes sociales los momentos que disfrutaba al lado de su pequeña. Eran muy apegados.



Carolina Novoa, esposa del periodista, también utilizó sus redes sociales para agradecerle por enseñarle a vivir llena de positivismo, incluso en los últimos 16 meses, mientras luchaban contra el cáncer.



Del Villar murió a los 50 años después de varios meses peleando contra el cáncer de cerebro que le fue detectado en 2019 y por el que se intervino quirúrgicamente. En agosto del 2020 anunció su retiro de la televisión para continuar con su tratamiento.