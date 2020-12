"Hoy el cielo está de fiesta": Carolina Novoa, esposa de Edgardo del Villar

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Carolina Novoa, esposa del fallecido periodista Edgardo del Villar, reaccionó en las redes sociales tras la muerte de su pareja luego de enfrentar un cáncer de cerebro durante más de 16 meses.



Fue a través de su perfil de Instagram donde compartió varias fotografías de sus momentos más íntimos. Además dedicó un sentido mensaje sobre su vida juntos.



La empresaria aseguró que tal y como le prometió en el altar, lo cuidó en la salud y en la enfermedad hasta el último día de su vida.



Asimismo le agradeció por el amor incondicional y por el positivismo que le enseñó mientras atravesó la enfermedad, ya que aunque no le dieron esperanza siempre la enfrentó con mucha alegría.

Este fue el mensaje:

Por siempre serás el ser humano más bondadoso, amoroso y bueno que he conocido! Eras todo un príncipe azul! Gracias por el positivismo que nos enseñaste a todos! Cómo olvidar tus ultimas palabras: “bebe te amo con toda mi alma. Te voy a cuidar por siempre” .



Hace 16 meses comenzamos un camino muy duro... una prueba de amor muy grande que Dios nos ponía... prometí amarte en la Salud y en la enfermedad y eso hice... me entregué a cuidarte, darte todo mi amor y hacerte sentir el príncipe que eras! Aunque los médicos nos daban mínimas esperanzas de vida, decidimos juntos luchar y hacer lo que tuviéramos en nuestra manos para superar el tumor. Hoy después de tantos meses solo puedo darte las gracias por las lecciones que me diste! Siempre sonreíste! Amanecías todos los días dando gracias al cielo por un día más! Nunca te quejaste! Siempre con una sonrisa en la cara y con el mayor positivismo que te caracterizaba!!! Ese es el mayor regalo que nos puedes dejar

.

Gracias mi cielo por enseñarme el amor incondicional! Gracias por darme el lugar de ser tu reina a toda costa! Por convertirme en tu vida y por cuidarme como al mayor y mas lindo tesoro! Cada día a tu lado fui MUY feliz! Desde el comienzo nuestra relación tuvo todo tipo de pruebas y pese a que fueron pocos los años que pudimos compartir, fueron MUCHAS las vivencias y lecciones aprendidas

.

Espero que desde el cielo me cuides y me des la fortaleza para seguir llevando tu legado de positivismo y alegría a todos!

.

Hoy el cielo está de fiesta al recibir al hombre más hermoso y al mejor esposo que me pudo dar la vida. Dios te bendiga y tenga en tu Gloria. Te amo por siempre. Tu Bebe Precioso.