Honduras: Invest-H cancela compra de 124 ventiladores mecánicos; otros están en bodegas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) ya no comprará 124 ventiladores mecánicos de los 740 adquiridos por el exdirector Marco Bográn, lo que representará para la institución un ahorro de 3,942,538 dólares, equivalente a 95.8 millones de lempiras según la conversión a la tasa de cambio del pasado domingo de 24.34.



Estos aparatos fueron comprados entre marzo y abril sin los criterios de las autoridades de Salud.



Hasta este viernes recién pasado, Invest-H había recepcionado 496 ventiladores y había entregado a los hospitales 393, los cuales en su mayoría están subutilizados.



EL HERALDO conoció que algunos respiradores de los adquiridos por Invest-H están prestando servicio en las salas covid, otros se colocaron en otras salas y el resto está en las bodegas de los centros asistenciales, unos porque no se han logrado instalar y otros porque no hay demanda de los pacientes afectados por la pandemia.



Los que sí han resultaron inservibles son los 130 que compró de forma incompleta la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).



Entre marzo y abril, Bográn ordenó la compra de 740 ventiladores mecánicos por un valor de 23,154,445.50 dólares; mientras tanto, Copeco, entonces dirigido por Rubí, adquirió 130 a un precio de 1,524,590 dólares.



Desde el inicio, los aparatos adquiridos por Copeco no se pudieron utilizar, por lo que Invest-H contrató a la empresa Sistemas e Imágenes Médicos (Simedic) -orden de compra 049-2020- por un costo de 4.6 millones de lempiras para hacer las reparaciones.

Embodegados

Según dos funcionarios de los hospitales del país, que pidieron el anonimato por temor a represalias de la Secretaría de Salud, pocos aparatos de los que les entregó Invest-H están funcionando en las salas para pacientes covid-19, algunos se instalaron en otras salas, pero la mayoría están embodegados, unos porque no se han podido instalar y otros porque no se ha requerido su uso. Pero los que no han servido para nada son los que compró Copeco.



Al Hospital Santa Teresa de Comayagua le entregaron 15 ventiladores de los comprados por Invest-H, dos de los adquiridos por Copeco y diez provenientes de la donación de 210 ventiladores que le realizó el gobierno de Estados Unidos a Honduras.



Sin embargo, solo están en operación doce aparatos en la lucha para salvar los pacientes contagiados de covid-19, otros se colocaron en otras salas y los demás están embodegados.



Igual sucede en el Hospital Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz, al cual Invest-H le entregó ocho ventiladores de los adquiridos por esta institución y dos de los comprados por Copeco. Este hospital también recibió seis ventiladores de la donación del gobierno estadounidense.

En este centro asistencial, de los equipos comprados por Invest-H solo se están usando dos, primero, por la poca demanda de los pacientes covid y, segundo, porque no hay donde colocarlos.



Según datos de Invest-H, de los ventiladores mecánicos que compró le ha entregado 31 al Instituto Cardiopulmonar El Tórax y otros 22 de los adquiridos por Copeco.



Sobre si estos 53 equipos médicos están funcionando, Carlos Aguilar, neumólogo de ese hospital y exministro de Salud, manifestó “que yo sepa no, estamos operando con otros equipos. Los equipos que usted habla nunca se lograron poner a funcionar”.



Aguilar sostuvo que la sala de lucha contra el covid-19 del Hospital El Tórax actualmente funciona nada más con cinco ventiladores mecánicos y cinco equipos de alto flujo que ya estaban desde antes de la pandemia. “Esto es vergonzoso”, cuestionó el exministro.



Mientras tanto, Carlos Quintero, director del Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, El Paraíso, manifestó que ese centro asistencial hace unos cuatro meses recibió ocho ventiladores mecánicos. “Los ventiladores están en la sala covid-19.

Estos ventiladores tienen una peculiaridad, son para transporte y uso preventivo, no son para uso permanente. Nosotros cuando tenemos un paciente que hay que trasladar o cuando se va a complicar y necesita un intensivista entonces los utilizamos y los enviamos a Tegucigalpa”.



“Estos (ventiladores) fueron donados por la Embajada de Estados Unidos. No son de esos (comprados a través de Invest-H), de hecho solicitamos y todavía no hemos recibido una respuesta a ver si nos pueden dar uno o dos de esos porque son muy buenos, pero de esos no son los que tenemos”, lamentó el director.



Por su parte, Juan Carlos Cardona, director del Hospital de Occidente, sostuvo que en el transcurso del año Invest-H le entregó a ese centro hospitalario 15 ventiladores mecánicos que están instalados en la sala covid-19.



“Nosotros ya teníamos cinco ventiladores en adultos, siete en recién nacidos y cuatro en pediatría. O sea que para nosotros no es nada nuevo la ventilación mecánica. Este es el único hospital del país que tiene Cuidados Intensivos desde hace años, entonces estos 15 son exclusivos para el área covid”, añadió.



Hasta este viernes recién pasado, Invest-H registraba la recepción de 496 respiradores mecánicos y la entrega a los hospitales del país de 393 de esos aparatos médicos.

Cancelan compras

En los primeros meses de la pandemia -marzo y abril-, Invest-H mediante orden de compra 011-2020 a favor de la empresa Dimex adquirió 150 ventiladores mecánicos por un valor de 4,732,537.50 dólares; a través de la orden 012-200 se compró otros 150 ventiladores a Simedic por un valor de 4,679,950.88 dólares y mediante la orden 013-2020 le compró a esta misma compañía otros 150 de los mismos aparatos por un precio de 4,422,037.50 dólares.



Luego Invest-H emitió la orden 021-2020 a favor de Dimex, esta vez por 90 ventiladores a un costo de 2,689,920.00 dólares. De la misma forma aprobó la orden 022-2020 a favor del Grupo Técnico por la cantidad de 200 ventiladores por un costo de 6,630,000 dólares.

En total los 740 aparatos le costaban al pueblo hondureño 23,154,445 dólares, unos 572.7 millones de lempiras, según la tasa de cambio de 24.73 que fue la que se les reconoció a esas empresas en abril.



No obstante, en los últimos meses, según datos proporcionados por Invest-H, la Comisión Interventora determinó ya no adquirir 124 ventiladores por lo que la cantidad de 740 aparatos baja a 616, ahorrándose el Estado 3,942,538.50 dólares, o sea más de 95.8 millones de lempiras.



De la orden 011-2020 se redujeron 50 ventiladores, de la orden 013-2020 un total de 24 aparatos y de la orden 022-2020 se cancelaron otros 50 respiradores.



Con esta reducción, a Invest-H solo le queda por recibir 120 aparatos, 70 de la empresa Dimex y 50 ventiladores del Grupo Técnico.