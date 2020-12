Presidenta del CNE: La transparencia no se mide mediante el uso de la tecnología

Faustino Ordóñez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La transparencia en las compras directas autorizadas por el Congreso Nacional para encarar las elecciones primarias está garantizada, según la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

La funcionaria aceptó responder a EL HERALDO algunas preguntas relacionadas con el undécimo proceso que se va a celebrar en marzo. Estas fueron sus respuestas.

¿En qué va a invertir el CNE el primer desembolso que le hará Finanzas?

La incorporación presupuestaria se destinará a solventar diversos temas de urgencia, por ejemplo, todo lo necesario para el proyecto de inscripción de movimientos; adecuación de instalaciones ubicadas en el Infop con quienes estamos próximos a suscribir un contrato de comodato; asimismo, para el sistema que se utilizará en las primarias y otros temas urgentes.

¿De cuánto es el presupuesto para las primarias?

El presupuesto para las elecciones primarias es de mil cien millones de lempiras.

¿El TREP como sistema de transmisión es un retroceso en términos de transparencia?

La opción del TREP no es un retroceso en términos de transparencia, porque la transparencia no se mide de acuerdo al despliegue tecnológico.

Varios ejemplos pueden verse en países que, usando tecnología sofisticada en elecciones, no han generado necesariamente resultados confiables y, al contrario, existen ejemplos de menor uso tecnológico con resultados exitosos. La transparencia, la certeza, no tienen relación directa o exclusiva con la cantidad de tecnología utilizada. Además, el CNE debe valorar las herramientas tecnológicas que mejor se ajusten a las necesidades del proceso y a la realidad del país. Y el país no está en situación de hacer grandes innovaciones tecnológicas para el sistema de primarias si se pueden alcanzar resultados confiables con una inversión justa y proporcional al contexto.

¿En cuánto tiempo el CNE dará los resultados con este sistema del TREP?

El TREP es una alternativa válida, mediante el cual se pretende dar a conocer con rapidez los resultados que se incluyan.

¿Se instalará la huella dactilar en las primarias?

Estamos a favor del uso del lector de huellas, esperamos que a la brevedad se defina si habrá un marco legal que regule el tema o quedará a discrecionalidad del órgano electoral la forma de implementación.

¿Garantiza el CNE total transparencia en las compras directas que hará?

Actuaremos con transparencia. Lamentablemente, por el escaso tiempo que tenemos, no es posible implementar nuestra política institucional, de ejecutar todo mediante licitación o concurso...

