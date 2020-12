Unos 1,000 millones de lempiras ha destinado el gobierno a las alcaldías

Muchas alcaldías no abrieron triajes sino que realizaron brigadas de detección de casos en sus comunidades.

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cerca de 1,000 millones de lempiras ha destinado hasta la fecha el gobierno para que las 298 alcaldías municipales del país puedan atender la emergencia por covid-19 a nivel local y así descongestionar los hospitales en las principales ciudades.

Datos de la Secretaría de Salud muestran que la tasa de positividad del virus va en aumento a nivel nacional, igual que el número de defunciones después de una aparente baja.

Francisco Morazán y Cortés siguen siendo los departamentos con más casos de covid-19 porque suman más de 30,000 cada uno, luego siguen Atlántida, Yoro, El Paraíso, Colón, Olancho, Comayagua y el departamento que menos casos registra es Gracias a Dios.

Para atender las poblaciones de estos lugares de forma local en primera instancia la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) creó los programas Honduras Solidaria que en la fase I ocupó 355,372,000 lempiras, la misma cantidad fue utilizada en la fase II con el objetivo de llevar alimentos a la población confinada.

Brigada

Luego de que la pandemia llegó a las 298 alcaldías del país el gobierno determinó crear el programa Fuerza Honduras para montar centros de aislamiento y triajes y así poder hacer una detección temprana de los casos.

La inversión de este programa fue de 250 millones de lempiras en transferencia especial a los municipios, mientras que las corporaciones municipales aportarían 175 millones de lempiras de las transferencias regulares.

No obstante, muchas de las municipalidades no montaron triajes como era el objetivo y ejecutaron los recursos en desarrollar brigadas médicas para detectar casos, por lo tanto, en este momento no hay triajes a nivel nacional.

EL HERALDO consultó ayer a la SGJD cuántos triajes habían abierto las alcaldías, debido a que la pandemia está atacando de nuevo con fuerza, pero dijeron que no tenían un dato, ya que muchas prefirieron hacer brigadas.

Héctor Leonel Ayala, titular de la SGJD, indicó que los fondos destinados a las alcaldías para la apertura de los triajes son regulados por la Unidad de Control, Seguimiento y Liquidación.

La SJGD aprobó también el desembolso de 36 millones de lempiras más para ocho municipalidades con el objetivo de atender la emergencia por la pandemia. Según los registros de la Secretaría de Finanzas (Sefin), los fondos destinados a las alcaldías municipales por medio de la SGJD han sido 978.7 millones de lempiras.

