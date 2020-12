Un fin de semana azaroso para los líderes de la Premier 

MADRID, ESPAÑA.- El técnico de Liverpool Jurgen Klopp había visto a su equipo quedar abajo en el marcador y superado sin atenuantes durante los primeros 25 minutos por un rival que rema contra el descenso, y no pudo más.



"¡DESPIERTEN!", gritó Klopp a sus jugadores, inflando el pecho y apretando los dientes.

Liverpool se escapó de la visita a Craven Cottage con el empate 1-1 ante Fulham gracias a un penal convertido por Mohamed Salah en el tramo final, Pero no fue la mejor imagen por parte de los actuales campeones de la Liga Premier.



No fueron los únicos en el que fue un fin de semana muy complicado para los candidatos al título.

A primera hora el domingo, el líder Tottenham también empató 1-1, en su caso de visita al Crystal Palace.



El sábado, Chelsea perdió por segunda vez en el curso, 1-0 en Everton. Y los dos clubes de Manchester firmaron un magro 0-0 en Old Trafford.



Si se trató de una resaca tras competir en copas europeas, pues el calendario apenas será más frenéticos al acercarse el final del año en Inglaterra, en el que el espectáculo sigue a diferencia de las otras ligas del continente.



"No quiero poner excusas. Ustedes pueden hablar todo lo quieran sobre la carga de partidos, especialmente los que estamos en Europa", dijo el capitán de Liverpool Jordan Henderson. "Nos toca estar preparados para jugar cuando nos toque. Es lo único que podemos hacer".

Liverpool completó el fin de semana en el segundo lugar tras 12 fecha, con la misma suma de 25 puntos de Tottenham. Los Spurs lideran por tener una mejor diferencia de goles.



Ambos se medirán el miércoles en Anfield, en el partido más atractivo de una jornada a mitad de semana. Harry Kane y Son Heung-min volvieron a combinarse para gestar otro gol de Tottenham, pero el equipo de José Mourinho encajó un tanto a los 81 minutos para dejar escapar el triunfo en su visita a Selhurst Park.

Kane recibió un pase corto de Son y procedió a definir con un remate desde 30 metros que sorprendió al arquero del Palace Vicente Guaita a los 23 minutos. Fue la 12da ocasión que la dupla de atacantes se entendieron para marcar un gol de Tottenham.



Guaita se redimió después con una serie de intervenciones, la mejor de todas al repeler un cabezazo de Kane y luego arrojándose a su derecha para manotear un tiro libre de Eric Dier que impactó el travesaño.



Jeffrey Schlupp rescató el punto para el Palace al rematar a boca de jarro tras un balón que el arquero de Tottenham Hugo Lloris dejó suelto tras rechazar un tiro libre de Eberechi Eze.

Sólo Alan Shearer y Chris Sutton, con 13, se han combinado para más goles en una temporada que Kane y Son. Eso fue en la campaña 1994-95, en la que Blackburn se consagró campeón de la liga inglesa.



Tottenham dispone de 26 partidos para romper ese récord.

Un punto para Liverpool

Los campeones defensores parecían encaminados a sufrir su segunda derrota en la liga cuando un tiro libre ejecutado por Georginio Wijnaldum pegó en el codo de Aboubakar Kamara en la barrera.



Se pitó penal y, aunque el disparo de Mohamed Falah apuntó cerca del arquero Alphonse Areola por el medio, el arquero de Fulham no pudo manotear el balón.

Bobby De Cordova-Reid adelantó a Fulham a los 25 minutos, culminando una de varias llegadas del local al dominar con autoridad claridad la primera parte.

Leicester tercero

Jamie Vardy alcanzó otro hito con Leicester al anotar uno de los goles para una victoria 3-0 ante Brighton que les dejó en el tercer puesto.



El delantero disputó su partido número 222 con los Foxes, igualando a Muzzy Izzet.

Leicester liquidó el partido en el primer tiempo rumbo a enlazar victorias por primera vez en un mes. Vardy firmó su 12do gole de la campaña, mientras que James Maddison aportó un doblete.

Arsenal a los tumbos

La temporada de Arsenal va de mal en peor. Su capitán Pierre-Emerick Aubameyang anotó un autogol y los Gunnrs acabaron con 10 hombres la última hora de partido al perder 1-0 ante Burnley.



Aubameyang busca poner fin a una sequía goleadora, pero lo hizo en el otro extremo de la cancha en el Emirates Stadium. El delantero cabeceó al fondo de su propia red al defender un tiro de esquina de Burnley a los 73 minutos.



El equipo de Mikel Arteta acabó abucheado por los 2.000 aficionados que pudieron presenciar el partido bajo las actuales restricciones por el coronavirus.



Arsenal marcha 15to entre los 20 clubes de la primera división, con 13 puntos, cuatro más que un Burnley que salió de la zona de descenso.

Otro revés de Sheffield United

A primera hora, Sheffield United sufrió su 11ma derroa en 12 partidos al caer 3-0 en su visita a Southampton. Che Adams, Stuart Armstrong y Nathan Redmond anotaron los goles que le dieron al club de la costa del sur la séptima victoria en sus últimos 10 partidos en la liga, abriéndose paso entre los cuatro primeros lugares.



En cambio, Sheffield United parece condenado al descenso, en un giro de 180 grados tras haber rozado los puestos de clasificación a las copas europeas en el curso anterior.