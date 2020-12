Tildan de mala madre a Hanna de Ha-Ash por un descuido con su bebé  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Un pequeño descuido con la pequeña Mathilda fue suficiente para que tildaran de "mala madre" a Hanna de Ha-Ash.



Todo ocurrió porque la famosa cantante descuidó la carretilla de su bebé mientras le abría la puerta a su perro, algo que para ella fue gracioso y que incluso decidió compartir en redes sociales con el mensaje: "Día 191 y Mathilda sigue viva".



En la cuenta oficial de Instagram de las populares hermanas fue publicado el video donde se puede ver cómo en cuestión de segundos pudo ocurrir una tragedia.

Cuando Hanna comienza a grabar, pone la carreola de Mathilda a un lado mientras abre la puerta de la casa. En esos segundos el coche -que no tenía los seguros puestos- comienza a retroceder, hasta que afortunadamente Hanna se percata.



Estas acciones molestaron a sus seguidores, quienes reprocharon duramente su descuido.



“Momento en el que entiendes por que Ashley dijo en la entrevista que Hanna le enseñaba por qué NO ser mamá”, “Mathilda tendrá tantas anécdotas que contar”, “Esto no es un chiste pudo pasar un accidente terrible”, “Nunca te concentres mucho en el celular cuando estás con tu bebé”, “Menos mal lo tomas como bromas, muchas no han tenido esa suerte”, “Nunca el celular cuando tienes un bebé”, se puede leer en el post.