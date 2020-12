Dos hermanos hondureños mueren en fatal accidente en Guatemala

SANTA ROSA, GUATEMALA.- Una tragedia ocurrió el pasado viernes cuando dos hermanos migrantes perdieron la vida de forma trágica mientras transitaban por la carretera que de Jutiapa conduce al municipio de Cuilapa en Santa Rosa, Guatemala.



El reporte indica que los jóvenes integraban una caravana que se dirigía hacia Estados Unidos, por lo que cansados por el agotador camino, decidieron pedir un aventón al conductor de un camión cargado con café cuando transitaba por Esquipulas. Sin embargo, varios varios kilómetros después, el conductor perdió el control del automóvil, cayendo en una hondonada de aproximadamente 30 metros de profundidad.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Cristian Fuentes (18) y Liandro Fuentes (14), originarios del municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, al occidente de Honduras.

Los rescatistas se enfrentaron a una difícil tarea para intentar sacar a los fallecidos y heridos de la hondonada.







En el fatal accidente también resultaron heridas tres personas de nacionalidad guatemalteca, entre ellas el conductor del vehículo, identificado como Héctor Eduardo Rodríguez Cárdenas (34) y los pasajeros Marlon Isaías Méndez Erazo (18) y Henry Geovanni Vásquez Mejía (20).

Lamentable

Uno de los paramédicos a cargo del rescate dijo que fue necesario trabajar en conjunto durante varios minutos para lograr recuperar los cuerpos, pues la profunidad del lugar les dificultaba la misión.



El reporte difundido por las autoridades guatemaltecas detalla que junto a los jóvenes hondureños se conducía otro compatriota de nombre Denis Valle, quien era familiar de las víctimas y que además lamentó que sus acompañantes perdieran la vida mientras buscaban mejores condiciones para ellos y su familia.



" Yo venía en la parte de atrás con estos dos 'cipotes' y cuando sentimos que el camión impactó con un poste salimos expulsados en el barranco y como pude todavía salté para que no me cayera el camión encima, pero mis familiares no corrieron con la misma suerte y los aplastó", relató.

