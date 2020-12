Talina Fernández habla de la pelea con su nieta Paula Levy

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Hace unas semanas Paula Levy, hija menor de la fallecida Mariana Levy, hizo público que se estaba "homeless" (sin hogar) después de que su abuela Talina Fernández la corriera de la casa.



A través de un Live, la joven de 18 años relató que estaba en la casa de una tía y que buscaba un nuevo hogar. Incluso pidió que le escribieran a su cuñada Ana Bárbara para que le dieran posada.



A raíz del escándalo, Talina, quien desde la muerte de su hija se encargó de sus nietos, rompió el silencio y contó su versión de los hechos con Paula.



"Las cosas de mi familia se quedan con mi familia, lo malo, es que de una cosa así (pequeña), los medios hacen una cosa así (grande). Yo quiero que en estas fechas haya armonía, reconciliación, amor, paz y unión. Yo me siento en paz, yo sé que he hecho todo ¡y más! por el bienestar de mi tribu, de mi familia. Lo que se diga después, no oigo, no oigo, soy de palo… tengo orejas de pescado. Yo me siento muy bien conmigo, muy bien", comentó la famosa actriz.

También aseguró que está tranquila y que Paula se fue de la casa muy enojada porque ella la regañó.



“Paula se fue de mi casa porque la regañé y se fue, pero se fue a casa de María, entonces dijo que estaba homeless para que le tuvieran lástima de que no tenía casa… está en casa de María y María también es mi más amada nieta”, afirmó.



Agregó: “Mi corazón, en cuanto se le quite lo desorientada, estoy abierta para ella, es hija de mi hija y con los dos otros hijos de mi hija tengo una relación estupenda. Paula pasa por un momento muy confuso, le han pasado muchas cosas que la han marcado, entonces que Dios la bendiga, yo ni soy psiquiatra, ni soy psicóloga… yo nada más sé dar amor”.



Talina también mencionó que tras las declaraciones de su nieta una medium se comunicó con ella para decirle que su hija Mariana la había contactado y que le dijo que ella "podía ver a sus hijos desde aquí, pero cada uno debe seguir su camino".