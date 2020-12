La pandemia transforma la educación superior en Honduras

Robert Marín García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La educación superior hondureña, luego del paso de la pandemia del covid-19, está obligada a dar un salto hacia nuevos modelos y métodos que permitan no solo el buen uso de las herramientas de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) sino también un avance en la calidad educativa.

Así lo expresaron los rectores Francisco Herrera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Alduvin Díaz de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y Marlon Brevé Reyes de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec).

Aunque la pandemia no agarró totalmente desprevenidas a estas tres universidades, les hizo ver las debilidades en el uso de las herramientas tecnológicas, y ahora las está llevando a fortalecer sus plataformas digitales, lo cual les permitirá a estas academias entrar a la nueva era de la educación superior.

Así las agarró el covid-19

La UNAH, según su rector, desde el año 2008 viene desarrollando la educación virtual como parte de su oferta educativa, y para ello creó la Dirección de Innovación Educativa, que desde hace más de 10 años impulsa un programa de formación para docentes y estudiantes en uso educativo de las TIC y desarrollo de la educación virtual. En ese sentido, esta casa de estudios superiores desarrolla su campus virtual en la plataforma educativa Moodle desde el año 2009.

Positivo En lo positivo, abrió paso al desarrollo de la educación en línea. consolidó la educación virtual, cambio la lógica de administración y gestión de la educación superior, despertó en los académicos la imaginación para crear nuevos paradigmas en la educación superior y mostró las debilidades del sistema para poder tomar decisiones.

Al llegar la pandemia, cerca de 367 secciones de clases se brindaban completamente en línea. La UNAH ya tenía una base pedagógica y tecnológica. Desde luego, la pandemia obligó a trasladar de forma emergente todo el proceso formativo presencial a un modelo mediado por diversas tecnologías y recursos de comunicación, lo cual demandó tomar otras acciones e inversiones para asegurar el funcionamiento del campus virtual para los cerca de 91 mil estudiantes y cerca de 3,500 docentes.

Además, a partir de la crisis sanitaria, la UNAH ha puesto a disposición de los profesores y estudiantes herramientas como: Zoom (versión pagada que permite videoclases y videotutorías por tiempo que superan los 45 minutos de la versión gratuita; y la conexión simultánea de hasta 300 personas); también la herramienta Webex de Cisco y Teams de Microsoft, explicó Herrera.

Por su parte, Brevé explicó que la Unitec antes de la pandemia ya contaba con una universidad virtual que ofrecía dos licenciaturas y cuatro maestrías totalmente en línea. Su segundo segmento es Ceutec, donde la formación era semipresencial, un 50% de forma presencial y un 50% virtual. Con la pandemia el 50% presencial ahora se ofrece a distancia usando febrocen y canales de comunicación como Zoom, Skype y Collaborate de Blackboard que es una plataforma de aprendizaje muy robusta.

La tercera modalidad era la tradicional de Unitec que es cien por ciento presencial, pero todas esas clases tenían como complemento una plataforma de aprendizaje, que en inglés se dice LMS. Al llegar la pandemia, el segmento menos preparado que era Unitec se llevó a la teledocencia, explicó Brevé.

De igual forma, el rector de la UPNFM sostuvo que antes de la llegada del covid-19 esa universidad ya contaba con el Programa de Educación Virtual (PEV), que administra la plataforma tecnológica de gestión de aprendizajes (LMS, por sus siglas en inglés), quien y junto a la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) asegura los servicios de conectividad y las condiciones que garantizan el mantenimiento, actualización y desarrollo de la infraestructura tecnológica.

La Mediación Pedagógica de los espacios formativos en la UPNFM se realiza utilizando la plataforma tecnológica Moodle, la cual es una plataforma de aprendizaje que, además de utilizarse para la enseñanza a distancia, es una herramienta para complementar la educación presencial.

Moodle ofrece numerosas ventajas para aquellos profesores que desean enriquecer su trabajo en el aula con el apoyo de un entorno virtual de aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder a los contenidos, realizar tareas y actividades mientras que el profesorado puede hacer un seguimiento completo de su actividad en el aula virtual.

Retos

Los desafíos de la educación superior post pandemia “hay que asumirlos no de manera individual; las universidades deben trabajar de manera conjunta, revisando el plan estratégico de educación superior y readaptándolo a la nueva realidad porque la pandemia vino a cambiar las cosas”, reflexionó Brevé.

Recordó que hace unos meses, la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras (Anuprih) tuvo una conferencia virtual con Francisco Marmolejo -quien fue por muchos años coordinador de educación superior en el Banco Mundial y ahora es asesor de una fundación en Qatar- donde se discutió el reto que tendrán las universidades una vez que se controle la pandemia.

Marmolejo decía, en primer lugar, que la educación superior tiene que tener un músculo flexible que se adapte a las necesidades de desarrollo del país, a la reactivación de la economía, preparar el capital humano con las competencias requeridas.

Además, que “las universidades tienen que ser más colaborativas; adentro entre las diferentes facultades y afuera entre las diferentes universidades. Ponerles atención a las inequidades, hacer alianzas para tratar de crear oportunidades para que los jóvenes tengan acceso a la educación superior y una vez que ya estén matriculados las universidades logren buenas tasas de graduación”.

También el experto mencionaba un proceso de enseñanza aprendizaje “en ambientes colaborativos, inclusive personalizados. Habla de acciones incluyentes, colaborativas y también emprendedoras”. Algunas de estas cosas ya “las veníamos haciendo, pero ahora vamos a tener que hacer un poco más de manera que los profesionales que formemos sean competentes para que tengan éxito y puedan adaptarse a diferentes situaciones, a diferentes retos laborales, que tengan competencias blandas que les permitan adaptarse, que tengan capacidad de análisis, que resuelvan problemas en equipo, que estén bien adaptados al teletrabajo”, precisó Brevé.

Mientras que para Herrera, el escenario de la educación superior después de la pandemia “es incierto para todo el país, seguramente menos estudiantes regresarán a las aulas en el período de recuperación post-pandemia, quizás existan menos recursos para las IES (Instituciones de Educación Superior) para que puedan hacer frente a sus principales funciones, pero también se prevén aspectos positivos como ser el desarrollo de nuevos modelos, métodos para desarrollar la educación superior, surgimiento de universidades virtuales”.

Puede existir también la posibilidad de cooperación internacional para invertir en educación que posibilite cierta estabilización de un modelo educativo presencial que se ha visto fuertemente afectado por la pandemia y la posible consolidación de otros modelos educativos como pudiese ser el caso virtual.

“La implementación de un sistema híbrido virtual y presencial será parte de la educación superior, sin duda”, dijo el rector de la UNAH. Según Herrera, “hay evidencia científica, es decir estudios que muestran que no hay diferencia significativa en la calidad del aprendizaje presencial o aprendizaje en línea”. No obstante, “existen algunas disciplinas que deben seguir siendo presenciales que tienen que cursar laboratorios o prácticas clínicas que de no cursarse tendrán impacto directo sobre las habilidades y destrezas que los estudiantes deben adquirir en su formación superior”.

Por su parte, el rector de la UPNFM asegura que luego de sus “investigaciones y reflexiones sobre los escenarios futuros, la educación superior se verá debilitada principalmente en lo que se refiere al presupuesto anual que es generado desde la Secretaría de Finanzas de nuestro país. El financiamiento público ya comenzó a reducirse y la crisis económica vinculada al desempleo va a impactar negativamente en la matrícula del nivel superior”.

Caída en las matrículas

El coronavirus golpeó fuertemente a las universidades tanto públicas como privadas, redujo la matrícula, sacó a relucir la desigualdad en la educación superior. Las tres universidades, consideradas las más grandes del país, experimentaron una caída en sus matrículas. En sus modalidades presencial, a distancia y virtual, la UNAH en el primer período académico tuvo una matrícula de 91,040 estudiantes y en el segundo solamente alcanzó 66,862, lo que significa que 24,178 estudiantes no se matricularon.

Situación similar sucedió en la Unitec. En el primer trimestre esta institución registró una matrícula de 29,000 estudiantes: 18,000 en Ceutec y 11,000 en Unitec. En el segundo trimestre la matrícula descendió a 22,000 estudiantes: 13,000 en Ceutec y 9,000 en Unitec.

Lo mismo pasó en la UPNFM, donde en el primer período académico en sus dos modalidades-presencial y a distancia- se matricularon 22,527 estudiantes y en el segundo período nada más que 19,432 o sea se registró una deserción de 3,095 estudiantes.

Para el rector de Unitec, en Honduras hay una fuerte inequidad en todos los niveles de la educación pública y privada. “Hemos notado que algunos estudiantes no están matriculados por razones económicas, otros no tienen presupuesto para conectarse a las plataformas, tienen que pagar datos por medio de un teléfono, no todos los padres pueden pagar cable con internet, y eso ha provocado una deserción porque muchos padres están suspendidos en sus trabajos, otros los han perdido”. Recuperar a estos estudiantes será un desafío una vez se controle la pandemia, dijo el académico.