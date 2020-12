En cinco entregas llegarán vacunas contra covid-19 que compre el IHSS

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En cinco entregas llegarán a Honduras las vacunas contra el covid-19 que comprará el Seguro Social para proteger a su población afiliada.

La primera entrega por parte de la farmacéutica inglesa AstraZeneca llegará el próximo 21 de abril de 2021, donde vendrán 156 mil dosis. La misma cantidad de vacunas vendrán exactamente un mes después, 156 mil fármacos el 21 de mayo. Ya para el 21 de junio la cifra aumenta, vendrán 312 mil dosis contra el maligno virus y esa misma cantidad llegará un mes después, es decir, el 21 de julio. Mientras que para el 21 de agosto se prevé que lleguen al territorio 468 mil antídotos.

DE INTERÉS: IHSS ya firmó el contrato con AstraZeneca para vacuna contra covid, asegura director

Con esas cinco entregas se completará las 1.4 millones de vacunas que comprará el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a la compañía que desarrolló la fórmula junto con un equipo de investigación científica de la Universidad de Oxford de Inglaterra. Así lo establece el cronograma preliminar de entregas que contempla el Contrato de Compraventa por anticipado para el suministro de AZD1222 en Honduras.

Las dosis, cuyo costo unitario es de 4 dólares (unos 100 lempiras), se enviarán desde el centro de distribución de AstraZeneca, ubicado en México, y llegarán al Aeropuerto Internacional Toncontín de Tegucigalpa.

Pagos

El contrato establece que se debe pagar un anticipo del 20% del monto total, equivalente a 1.2 millones de dólares, es decir, unos 30 millones de lempiras.

Esa primera garantía la garantizó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), monto que no es reembolsable. Eso significa que si la vacuna de esa compañía no es aprobada por ninguna institución de regulación internacional como: la FDA, EMA o MHRA, no habrá devolución. Así se anunció en la firma del convenio entre autoridades del Cohep y del IHSS el 25 de noviembre.

VEA: Dudas y respuestas sobre vacuna de AstraZeneca, la que recibiría Honduras

Pero, esta semana El HERALDO informó que la adquisición de los 1.4 millones de vacunas estuvo en riesgo de perderse por la burocratización de la Junta Interventora del IHSS, ya que solicitaba una garantía a AstraZeneca y el tiempo para hacer la precompra estaba a punto de caducar y Honduras iba a quedar fuera.

Sin embargo, el Cohep y el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) capítulo Honduras llegaron a un acuerdo con las autoridades del IHSS para garantizar la compra de las dosis para la población afiliada.

El sector privado ofreció una segunda garantía bancaria a favor del IHSS por 2.2 millones de dólares, es decir, unos 54 millones de lempiras, para hacer el segundo pago a AstraZeneca, una vez que una de las agencias de regulación sanitaria haya emitido la certificación de la vacuna.

El monto total de la fianza que asumirá el Cohep es de 3.3 millones de dólares, equivalente a unos 85 millones de lempiras, por lo que el IHSS no perderá el dinero en caso de que la vacuna de esta empresa no sea aprobada. Mientras que el valor total de la compra será de 140 millones de lempiras que se pagarán con fondos del Régimen de Atención a la Salud del Seguro Social.

EL HERALDO tuvo acceso al contrato que firmó el IHSS con la compañía AstraZeneca para adquirir las 1.4 millones de vacunas.

El director ejecutivo interino del IHSS, Richard Zablah, confirmó que ya se firmó el contrato para la compra de las vacunas para la población afiliada, por lo que el proceso está garantizado.

La vacuna desarrollada por la farmacéutica y la Universidad de Oxford tiene una efectividad de 70.4%. A su vez, las dosis deben ser almacenadas en equipos que las mantengan a una temperatura entre dos y ocho grados centígrados, muy similar al de las otras vacunas que ya se aplican en el país.

ADEMÁS: Vacuna de AstraZeneca, que recibirá Honduras, es un 70% efectiva

“Nos hemos adelantado con el equipo técnico médico a prepararnos, hemos analizado el contexto mundial sobre el tema de las vacunas e ingresamos al grupo que corresponde para Latinoamérica y entramos en el listado para tener acceso a la compra de las vacunas que se puedan producir para el primer trimestre del próximo año”, explicó German Leitzelar, miembro de la Junta Interventora del IHSS.

Añadió que uno de los problemas que se presentó es que al ser una institución responsable no podían hacer adelantos de dinero para obtener un producto sin tener una garantía de cumplimiento y como no se obtenía, fue el Cohep quien asumió esa garantía.

El riesgo de perder el 20% es para el Cohep

Los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) manifestaron que esta organización es quien corre el riesgo de perder el 20 por ciento del anticipo que solicitó la farmacéutica AstraZeneca para la compra de 1.4 millones de vacunas contra el covid-19.



Ese monto equivale a 1.2 millones de dólares que el Cohep tendrá que pagar solo si la vacuna no es aprobada por las agencias de regulación sanitaria y el sector privado perdería el dinero. “Ha sido responsabilidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el identificar, contactar y decidir con qué empresa farmacéutica se trabajará en la adquisición de vacunas contra el covid-19”, manifestaron los representantes del Cohep en un comunicado.

Asimismo, señala que es el IHSS el encargado de efectuar los debidos pagos a la empresa según lo establezca el contrato. “Se ha llegado a un acuerdo con el IHSS para que el riesgo de perder el mencionado 20% por ciento sea por parte del Cohep, a través de una garantía bancaria, protegiendo así a la institucionalidad hondureña y a los miles de trabajadores afiliados al IHSS”, detalla.



Añade que es “un ejemplo de que los empresarios unidos por Honduras apoyaremos siempre aquellas iniciativas transparentes, honestas y eficientes que vayan en beneficio de los hondureños”.

Los especialistas señalan que la vacuna será aprobada por la entidades reguladoras ya que su eficacia es del 70 por ciento y lo mínimo debe ser del 50 por ciento para que se apruebe una vacuna.

DE INTERÉS: Con dos leyes, Honduras buscará acceder a más dosis contra covid-19