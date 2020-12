Tampoco hay facturas de los hospitales móviles de Danlí, Juticalpa y La Ceiba

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva polémica surge alrededor de la compra de los siete hospitales móviles y es que no hay facturas de los centros de atención de Juticalpa, La Ceiba y Danlí.



El Ministerio Público (MP) solicitó a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) la presentación de las facturas de los tres hospitales móviles que fueron adquiridos en Turquía.

"Invest-H no ha presentado facturas y tampoco ha acreditado ante Aduanas que estos hospitales móviles sean de ellos, entonces no los pueden sacar mientras ellos no presenten esa documentación ante el Ministerio Público", informó a EL HERALDO una fuente ligada a las investigaciones.



Esta tarde, los fiscales concluyeron la inspección de los 87 contenedores.



Los hospitales móviles de Juticalpa, Danlí y La Ceiba llegaron al país el pasado 20 de noviembre, y desde entonces las autoridades de Invest-H no presentaron las facturas ante los agentes de investigación.



A mediados de marzo, el Estado hondureño desembolsó más de 1,174 millones de lempiras por la compra de siete hospitales móviles.

