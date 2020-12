Marlon Licona pide disculpas por error en el partido ante Real Estelí

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después del fatal error que cometió en el partido que dejó eliminado a Motagua de la Liga de Concacaf ante el Real Estelí de Nicaragua, el portero de las Águilas Azules, Marlon Licona, salió al paso y le pidió disculpas a toda la afición motagüense.



“Hola les saluda Marlon Licona, en esta ocasión quisiera aprovechar la oportunidad para para disculparme por lo sucedido anoche. Sé que ha sido muy doloroso definitivamente no solo para mí sino que para toda la afición motagüense", expresó muy conmovido Licona en un video que publicó en redes sociales



Además explicó que “equivocarse es de humanos, nadie se quiere equivocar y más una persona que ama esta institución, bueno me ha tocado a mí así que me toca salir adelante. De antemano disculpas a toda la afición motagüense, cuerpo técnico, jugadores y directiva. Lo que queda es salir adelante y pues confiando en Dios de que vienen cosas mejores, gracias a aquellos que han estado en las buenas y en las malas y... bueno, gracias”.

Error infantil

En el tiempo regular, Motagua ganaba 2-1 y cuando parecía que se llevaba el partido, Marlon Licona cometió un error infantil al dejarse robar la pelota por Ayerdi, quien cedió el esférico a Mercado para igualar el encuentro y forzar la definición por penales.



En la tanda de penales el equipo visitante marcó sus cuatro lanzamientos, los cuales sumados a los desaciertos de Omar Elvir y Sergio Peña fueron suficientes para que el "tren del norte" diera un batacazo y eliminara al Motagua de la competición.



De esta manera, Motagua cerró una semana totalmente oscura, en donde quedó eliminado de la Liga Concacaf, perdió el liderato en el Torneo Apertura 2020 y quedó fuera de la Liga de Campeones, el cual sin duda era un objetivo primordial para los dirigidos por Diego Vázquez.

