Taylor Swift anuncia "Evermore", su segundo álbum de este 2020

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Los fans de Taylor Swift tienen una doble razón para celebrar este año: la cantante y compositora está a punto de lanzar su segundo álbum de 2020.



“Simple y llanamente, no pudimos dejar de escribir canciones”, dijo Swift en sus redes sociales el jueves por la mañana. “Nunca había hecho esto antes. En el pasado siempre traté los discos como eras únicas y seguí adelante para planificar el siguiente tras lanzar un álbum”.



Swift dijo que la nueva producción se titulará “Evermore”, que describió como “hermana” de su más reciente lanzamiento, “Folklore”. El video musical de una nueva canción, “Willow”, saldrá a la luz al mismo tiempo que el disco, el jueves a la medianoche.



Taylor reveló la lista de 15 canciones del nuevo álbum y adelantó que entre sus invitados se encuentran Haim, The National y Bon Iver. La cantante cumple 31 años este domingo.



“Folklore” tuvo tres canciones que llegaron al No. 1 del Top 200 de Billboard y fue el primer álbum que vendió un millón de copias este año en Estados Unidos.