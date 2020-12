George Clooney es hospitalizado de emergencia tras bajar de peso

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El actor de Hollywood, George Clooney, fue hospitalizado de emergencia tras presentar un fuerte dolor de estómago cuatro días antes del rodaje de su nueva película donde tuvo que bajar extremadamente de peso.



Se conoció que el esposo de Amal Clooney sufrió una pancreatitis aguda que le obligó a permanecer ingresado varios días.



"Creo que me esforcé demasiado para perder mucho peso en poco tiempo y seguramente no me estaba cuidando", manifestó. Además agregó: "tardé varias semanas en mejorar y, cómo director, no es tan fácil porque necesitas energía".

Además, contó que se dejó crecer una barba grande y fea. "A mi hijo le encantaba porque escondía cosas en ella, de las que yo no sabría hasta que llegaba al trabajo y pensaba 'oh, hay una paleta atascada en mi barba'".

Transformación

Clooney bajó de peso para la nueva película Cielo de medianoche, donde interpreta a Augustine Lofthouse, un científico que sobrevive, en el Ártico, a una catástrofe global.

Para meterse en el papel tuvo que perder mucho peso, alrededor de 13 kilos. Algo que, según cree, puede haber contribuido a la enfermedad.