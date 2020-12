El Atlético choca con el Real Madrid, el Barcelona a reaccionar en LaLiga

MADRID, ESPAÑA.- El Atlético visita al Real Madrid en el choque estrella de la 13ª jornada de LaLiga española, en la que el Barcelona deberá aprovechar su encuentro contra el Levante para reaccionar y no caer más en la clasificación.



El equipo azulgrana (9º) está a doce puntos del líder, el Atlético de Madrid, tras ganar sólo dos de sus últimos ocho encuentros ligueros.



"En LaLiga no estamos donde queremos estar, pero podemos recuperar puntos y este es el objetivo en estas semanas. Jugamos partidos en casa y no pueden escaparse más puntos", advirtió el martes el arquero Marc-André Ter Stegen tras la derrota 3-0 en Champions con la Juventus.

Aunque clasificados para octavos del torneo continental, la derrota ante los italianos fue un duro golpe para los azulgranas que acumulan dos derrotas oficiales consecutivas antes de recibir a un Levante (17º), que busca alejarse de los puestos de descenso.

Derbi madrileño

Los azulgranas no pueden alejarse más del Atlético, que visita el sábado al Real Madrid (4º), en un duelo al que ambos llegan aliviados tras certificar sus pases a octavos de final de la Liga de Campeones el miércoles.



El equipo merengue se armó de moral tras ganar 2-0 al Borussia Mönchengladbach con buen juego, borrando por ahora unas dudas que había llevado a especular con una eventual salida de Zinedine Zidane en caso de catástrofe en la Champions.



"Ya es mucho tiempo en España, en Madrid y quiero seguir un poco más", afirmaba el miércoles el técnico merengue.



De la misma manera, el Atlético se impuso al RB Salzburgo para meterse en octavos de Champions y dedicarse ahora a defender el liderato en el campeonato español, que arrebató el fin de semana pasado a la Real Sociedad (2).

Un tropiezo ante los merengues podría significar volver a abandonar la punta de la clasificación si los donostiarras ganan al Eibar (11º).



Para el Real Madrid es la ocasión de seguir afianzando la reacción iniciada con la victoria en Sevilla el pasado fin de semana (1-0) y continuada ante el 'Gladbach', tras dos derrotas ante Alavés (1-2) y Shakthar Donetsk (2-0).



Una victoria volvería a acercar a los blancos a la cabeza de la clasificación, que ahora mismo tienen a seis puntos.



-- Programa de la 13ª jornada de LaLiga española (en horas GMT):



- Viernes 11 de diciembre:



(20h00) Valladolid - Osasuna



- Sábado 12 de diciembre:



(13h00) Valencia - Athletic de Bilbao



(15h15) Getafe - Sevilla



(17h30) Huesca - Alavés



(20h00) Real Madrid - Atlético de Madrid



- Domingo 13 de diciembre:



(13h00) Real Sociedad - Eibar



(15h15) Betis - Villarreal



(17h30) Elche - Granada



20h00) Barcelona - Levante



- Lunes 14 de diciembre:



(20h00) Celta - Cádiz



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Atlético de Madrid 26 10 8 2 0 21 2 19



2. Real Sociedad 25 12 7 4 1 22 5 17



3. Villarreal 21 12 5 6 1 15 11 4



4. Real Madrid 20 11 6 2 3 17 12 5



5. Cádiz 18 12 5 3 4 11 13 -2



6. Sevilla 16 10 5 1 4 12 9 3



7. Granada 15 11 4 3 4 14 20 -6



8. Betis 15 12 5 0 7 14 23 -9



9. Barcelona 14 10 4 2 4 20 11 9



10. Elche 14 10 3 5 2 9 10 -1



11. Eibar 14 12 3 5 4 8 9 -1



12. Alavés 14 12 3 5 4 11 13 -2



13. Valencia 13 12 3 4 5 17 17 0



14. Athletic 13 11 4 1 6 12 12 0



15. Getafe 13 11 3 4 4 9 13 -4



16. Celta 13 12 3 4 5 13 20 -7



17. Levante 11 11 2 5 4 13 15 -2



18. Osasuna 11 11 3 2 6 8 15 -7



19. Valladolid 10 12 2 4 6 11 18 -7



20. SD Huesca 8 12 0 8 4 11 20 -9

