Dudas y respuestas sobre vacuna de AstraZeneca, la que recibiría Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las noticias sobre las vacunas experimentales para prevenir el covid-19 no paran de llegar, entre ellas las últimas novedades de AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Esta semana anunciaron que un análisis preliminar mostró que la vacuna que recibirá Honduras, la de AstraZeneca, era efectiva, especialmente cuando la primera dosis fue erróneamente reducida a la mitad.

El anuncio llegó tras los sorprendentes informes de Moderna, así como de Pfizer y BioNTech. Pero la noticia de AstraZeneca fue más confusa, por lo que muchos expertos desean ver más datos antes de emitir un juicio final sobre su eficacia, publica The New York Times.

¿Cómo funciona la vacuna de AstraZeneca?

Los investigadores de la Universidad de Oxford fabricaron la vacuna usando un tipo de virus, llamado adenovirus, que suele causar resfriados en los chimpancés. Lo que hicieron fue alterar genéticamente el virus para que lleve un gen de una proteína de coronavirus y eso le permite al sistema inmune aprender a atacarlo.



Estas vacunas basadas en adenovirus también son probadas en laboratorios de China, Italia y otros lugares. Una dosis basada en adenovirus -llamada Sputnik V- ya se distribuye en Rusia.

El último análisis, publicado en la revista The Lancet, reveló que la eficacia de la vacuna en los participantes del ensayo que recibieron dos dosis completas de la vacuna fue del 62,1%, y luego la eficacia en los que recibieron media dosis seguida de una dosis completa fue del 90%.

¿Qué dicen los ensayos sobre AstraZeneca?

AstraZeneca y Oxford comenzaron a realizar ensayos clínicos en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica entre abril y noviembre. Los datos de seguridad se basan en más de 20 mil participantes y los datos de eficacia se basan en más de 10 mil participantes.



Los resultados más recientes se conocieron el lunes, cuando AstraZeneca y Oxford dieron a conocer detalles sobre los primeros 131 voluntarios que se enfermaron con covid-19 en pruebas avanzadas en Reino Unido y Brasil. Todos los voluntarios recibieron dos dosis con un mes de diferencia, pero en algunos casos la primera dosis solo tuvo la mitad de su potencia.

"Sorprendentemente, la combinación de la vacuna en la que la primera dosis estaba a la mitad de su potencia fue 90 por ciento efectiva para prevenir la covid-19 en el ensayo. En cambio, la combinación de dos dosis completas de vacunas tuvo una eficacia de solo el 62 por ciento", recoge The New York Times.

Además, un artículo publicado en The Lancet explicó datos inéditos tanto sobre la eficacia como sobre la seguridad de la vacuna. Detalló que se han registrado 175 problemas graves de salud entre los 23,475 participantes en cuatro ensayos clínicos.



Luego un análisis de cada caso descartó que 172 de ellos estuvieran relacionados con la vacunación. Por ejemplo, se registraron cuatro muertes: una por accidente de tráfico, una por homicidio, una por traumatismo y una por neumonía fúngica.

¿Es segura la vacuna de AstraZeneca?

Durante años, los investigadores de Oxford han probado su vacuna contra el adenovirus de los chimpancés, ChAdOx1, en otras enfermedades como ébola y zika. Aunque ninguno de esos estudios ha llegado a los últimos ensayos -los llamados de fase 3- han permitido a los investigadores examinar la seguridad de la plataforma de la vacuna. Los expertos no han encontrado ningún efecto secundario grave.

En el caso de la dosis contra el covid-19, según los resultados preliminares de la Fase 3, es efectiva en una media del 70%.

¿Cuánto cuesta la vacuna?

La vacuna de AstraZeneca cuesta de 3 a 4 dólares por dosis. Esto refleja por qué Estados Unidos han hecho pedidos de cientos de millones de dosis de la vacuna.

En Estados Unidos los funcionarios han prometido que las vacunas contra el mortal virus surgido en Wuhan, China, serán gratuitas.

¿Cómo se compara la vacuna de AstraZeneca con las otras candidatas?

Los expertos externos tienen muchas preguntas sin respuesta. “Lo único que se puede decir en este momento es que parece que la vacuna funciona”, dijo Florian Krammer, virólogo de la Escuela de Medicina Icahn en el Monte Sinaí en la ciudad de Nueva York. “Solo que es difícil decir cuán bien funciona en comparación con las otras”.



A los expertos les ha costado mucho analizar los resultados por la forma en que fueron anunciados. Al igual que los resultados de Pfizer y Moderna, los datos sobre la vacuna de AstraZeneca fueron resumidos en un comunicado de prensa.



Aunque el anuncio daba tasas de eficacia, dejaba fuera detalles que habrían ayudado a los investigadores externos a evaluar los datos de forma independiente: no decía cuántos casos de covid-19 se encontraron en el grupo que recibió la dosis inicial de media potencia, o en el grupo que recibió la dosis inicial de potencia regular, o en el grupo que recibió un placebo. Tampoco decía cuántos casos graves se encontraron en el grupo de placebo.



Los resultados fueron agrupados de los dos estudios en Gran Bretaña y Brasil, que tienen diseños ligeramente diferentes. Para complicar aún más las cosas, no se disponía de detalles sobre cómo se diseñaron exactamente esos ensayos, porque AstraZeneca y Oxford no han divulgado los documentos de protocolo que sirven como hoja de ruta para la evaluación de la vacuna por parte de esos ensayos.

(Sin embargo, AstraZeneca ha publicado el protocolo para su ensayo continuo en Estados Unidos). Eso significa que no sabemos, por ejemplo, cuántos casos de covid-19 tendrán que aparecer para que finalicen los estudios británicos y brasileños.



Algunas de estas preguntas pueden ser respondidas cuando los resultados se publiquen en una revista revisada por pares, lo cual se espera que ocurra pronto.

En riesgo adquisición de vacunas del IHSS

La adquisición de 1.4 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 por parte del Seguro Social y la empresa privada está en riesgo por la burocracia y la lentitud en la toma de decisiones de las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Fuentes confiables dijeron a EL HERALDO que el IHSS está poniendo una serie de trabas a pesar de que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ya ofreció y firmó un anticipo de un 20 por ciento del valor de la adquisición para la precompra de las dosis. El anticipo fue de 1.4 millones de dólares, unos 30 millones de lempiras.

La compañía farmacéutica inglesa AstraZeneca está a punto de obtener luz verde de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos para sacar al mercado su vacuna. A su vez, ha instalado laboratorios de producción en México y Argentina, es la que ha brindado oportunidades para que algunos países puedan hacer reservas anticipadas de la vacuna por la alta demanda de solicitudes.