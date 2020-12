Cristiano Ronaldo confesó que no existe rivalidad con Messi  

BARCELONA, ESPAÑA.- Luego del partido en el que la Juventus venció 3-0 al Barcelona, Cristiano Ronaldo afirmó que no existe ninguna rivalidad con Lionel Messi.



“Siempre he tenido una relación muy cordial con él. Compartimos 12 ó 13 años de entregas de premios y nunca lo vi como un rival”, manifestó el delantero de la Juve tras el duelo disputado en la Champions League.



Además, dijo que Messi “siempre intenta hacer lo mejor para su equipo, como yo. Siempre me he llevado bien con él y si le preguntas te dirá lo mismo”.

Los reporteros también le preguntaron su opinión en relación a las comparaciones y quién es el mejor: “No voy a entrar ahí. Estoy contento porque ganamos y pasamos primeros y quiero seguir haciendo la buena temporada que estoy haciendo”.



También afirmó que el Barcelona está pasando por un momento difícil, pero " no deja de ser el Barcelona y estoy segurísimo que ellos van a pasar este mal período. Todos los equipos tienen una mala racha, pero no dejan de ser Barcelona y un gran equipo”.



