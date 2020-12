"Hasta luego", el nuevo y emotivo sencillo de Nilo Espinal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El reconocido y talentoso hondureño Nilo Espinal sigue plasmando huellas imborrables en el mundo artístico, con las que refleja su pasión por la música y el querer hacer las cosas de la mejor manera.

Con esas buenas vibras que lo caracterizan, este sábado 12 de diciembre de 2020, a través de las plataformas digitales de EL HERALDO, Nilo Espinal realizará el lanzamiento de su sencillo "Hasta luego". La cita iniciará a las 6:00 de la tarde.



"Hasta luego" es una canción escrita con el alma y en memoria de todos esos seres amados que se nos adelantaron en el camino, esos seres amados que se nos fueron demasiado pronto, esos seres amados que se marcharon y nos dejaron un inmenso dolor -que a veces nos presiona fuertemente el pecho- y nos recuerda que siempre vivirán en nosotros.



"Esta canción trata de cuando perdés a un ser querido y surgió justamente ahorita que estamos en tiempos de pandemia. Es hacerles un homenaje con esta canción", dijo el cantautor con mucho entusiasmo.



La melodía es una balada rock que usted podrá disfrutar en todas las plataformas virtuales: Spotify, Deezer, iTunes, Amazon.com, entre otras.



El también productor aseguró que, "estoy sumamente agradecido, emocionado y con muchas ganas de que este tema sea parte de sus vidas. Sé que cuento con los míos y agradezco el apoyo de todos los que me ayudaron en este sueño".