Voraz incendio deja un muerto y consume al menos 29 viviendas en el barrio La Bolsa  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Una persona muerta y al menos 29 viviendas reducidas a cenizas dejó un voraz incendio ocurrido la noche del martes en el barrio La Bolsa de Comayagüela, capital de Honduras.



De manera preliminar se conoció que el fallecido se llamaba Miguel y era un vendedor de paletas que vivía solo en una habitación y no logró salir a tiempo.



El Cuerpo de Bomberos detalló que el siniestro inició a eso de las 8:00 de la noche y que dejó sin hogar a más de de una veintena de familias. El informe indica que se trata de al menos 29 familias, es decir 174 personas entre niños y adultos.

Las familias que perdieron todo a causa del terrible incendio fueron trasladadas a un albergue ubicado en la Villa Olímpica.

Las autoridades ya comenzaron una investigación para saber qué causó el fuego. Hasta ahora no hay mayores detalles.

"No pudimos hacer nada": sobreviviente del incendio

"Lo que sucedió fue rapidito, no pudimos hacer nada, todo mi material se me quemó, mis gallinitas se me quemaron", relató una afectada por el siniestro.

La mujer contó a HRN que: "yo lo único que sé, es que estaba llenando botes, de allí me vine a lavar mis manos, me metí a mi casa, cuando volví a salir miré un poquito de fuego; se hizo un remolino de aire... miré que agarró fuego toditito".

Las 174 personas que afortunadamente salieron ilesas del hecho ahora piden a las autoridades ayuda para reconstruir sus hogares.

