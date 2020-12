Invest-Honduras da contratos abiertos sin supervisión

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Contratos abiertos sin supervisión definida en los documentos es la modalidad que implementó la Junta Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) para realizar las adjudicaciones directas en los tramos carreteros dañados por los fenómenos Eta y Iota.

Bajo este tipo de acuerdos las empresas ejecutoras de los proyectos no tienen definido explícitamente quiénes los van a supervisar y tampoco está claro cuánto le va a costar al Estado el trabajo que van a realizar, pues los montos son con base a los cálculos pactados con la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico).

EL HERALDO evidenció en el portal de internet de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE) una gran cantidad de adjudicaciones directas en contratos abiertos sin firmas supervisoras hechos por Invest-H.

En la nueva modalidad, la Interventora echó mano de un acuerdo firmado con la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), quienes escogieron las empresas mejor preparadas para realizar la gran cantidad de proyectos en el territorio.

Los contratos pueden rondar valores de seis millones de lempiras en adelante con la posibilidad de aumentarlos en caso de ocuparlo.

El gobierno definió que tres instituciones: Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) y la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) se encargarían de la reconstrucción de Honduras.

En el caso específico de Sedecoas, su nombramiento resultó sorpresivo pues su experiencia está afianzada en la construcción de proyectos sociales: kínderes, escuelas, colegios y obras de alcantarillados, entre otros.

Aún así se le confió atender los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque, Intibucá y Lempira, fuertemente dañados por Eta y Iota.

A Invest-H le tocó Olancho, Gracias a Dios, Francisco Morazán, Colón, Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía, mientras Insep se responsabilizará por Yoro, El Paraíso, Valle, Choluteca, La Paz y Comayagua.

Procedimiento

Eta y Iota causaron severos daños en el territorio, especialmente en 10 departamentos.

Ante la necesidad de acciones inmediatas, el gobierno aprobó que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) y la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) comenzaran procesos de contrataciones directas para realizar las reparaciones en las carreteras.

Las instituciones, por su parte, suscribieron convenios con la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y la Cámara Hondureña de la Empresa de la Consultoría (CHEC) para establecer los lineamientos de contratación de empresas que iban evaluar, ejecutar y supervisar las obras.

Entre ellos definieron cuánto serían los montos para cada obra con base en estudios realizados para manejar la transparencia.

Invest-H no tomó en cuenta el listado de empresas que en su momento le facilitó la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que realizó un estudio como parte de un acuerdo por dos años por un valor de 45 millones de lempiras.

Una vez todo se definió se evidenció que se comenzó con las contrataciones directas para reparar las tramos dañados.

El mecanismo era que Invest-H invitaba a una empresa directamente para que realizara alguna reparación en “X” departamento.

Una vez que la empresa acepta se levanta un contrato en el cual se definen los términos de referencia para llevarlo a cabo legalmente.

Al revisar los montos de los contratos EL HERALDO encontró que son abiertos, es decir que pese a tener un techo pueden ampliarse a criterio de la empresa contratada, quien justificará el aumento.

Acuerdo Invest-H, Insep y Sedecoas firmaron un acuerdo con las constructoras del país para realizar los lineamientos en las contrataciones y elección de las empresas para la reparación de carretera dañadas por Eta y Iota.

Para el caso en la resolución ETA-20-2020 publicado en la página de ONCAE, “Contrataciones directas”, se adjudicó mediante el contrato CD-Emergencia-ETA-29-2020 a (...) para la “socavación de salida de alcantarilla triple” y “Socavación del terraplén en pavimento hidráulico la empalizada a Ruta S-007”, ubicados en San Francisco de Becerra, Olancho, por un monto no mayor a cuatro millones de lempiras exactos (L 4,000,000), sin perjuicio de que, conforme se haga necesario, le sea solicitada la atención de eventos adicionales en el marco de la emergencia.

Como se puede observar, los contratos no tienen un valor fijo de pago, sino un techo fijado con la Chico, también se abre la posibilidad a las empresas beneficiadas para que puedan aumentar el valor del contrato si por alguna razón la obra lo amerita.

Se evidenció que en los contratos no se incluyó quiénes serían las empresas supervisoras para dar fe de que el trabajo se realizó en tiempo y forma sin aprovechamiento.

Con esta determinación de buena fe y confianza a las empresas ejecutoras de los proyectos se pone en cuestión el dinero del Estado.

Bajo esta modalidad se están realizando todas las contrataciones por parte de Invest-H, no se logró confirmar si Sedecoas e Insep están actuando igual, pero se sobreentiende que eso es lo que se pactó en el convenio que firmaron con las constructoras.

Solo en la página de ONCAE se logró descargar al menos 15 adjudicaciones directas a diferentes empresas con al menos tres contratos cada una con montos de 18 millones en adelante en cada una de las adjudicaciones.

EL HERALDO consultó a José Gustavo Boquín, comisionado de Invest-H, sobre la modalidad de adjudicaciones directas con contratos abiertos y el riesgo que representa para las finanzas.

Boquín dijo: “No soy abogado para contestar correctamente la pregunta”. El comisionado destacó posteriormente que “son contratos correctos enmarcados en la ley, no recuerdo exactamente dónde”. Explicó que no tomaron en cuenta para la emergencia empresas estudiadas por los expertos de UNOPS “para ser más abiertos y que no me esté preguntando por qué limito la contratación de empresas, logramos ser más incluyentes para tener mejores ofertas, hay empresas que no están interesadas en este tipo de proyectos”.