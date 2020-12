Muere el padre del actor mexicano Jaime Camil, producto de una septicemia

GUERRERO, MÉXICO.- El actor mexicano Jaime Camil enfrentó uno de los golpes más difíciles de su vida tras darse cuenta que su padre falleció en las últimas horas.



Jaime Camil Garza permanecía internado en un hospital de Acapulco, Guerrero, debido a una septicemia, por lo que en días anteriores urgía por una donación de sangre, sin embargo, no logró salvarse, pese a los esfuerzos.

La noticia de su grave estado de salud fue difundida inicialmente por el periodista Joaquín López-Dóriga, quien escribió en su Twitter: "Mi querido compadre Jaime Camil Garza vive sus últimos suspiros. No soporta la septicemia catastrófica que sufre. Les pido otra oración por él”.



Posteriormente, el pasado domingo, el actor Sergio Meyer confirmó la trágica noticia de su deceso: "Finalmente se va uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México. Gracias, querido Jaime por tu cariño, amor y consejos, te llevo siempre en mi corazón”.

Camil Garza destacó en vida por sus actividades como empresario en el rubro del entretenimiento y figuraba en las listas como uno de los mexicanos más adinerados.

Tras su deceso los medios de comunicación recordaron cómo en febrero de este año, su hijo Jaime Camil expresó su deseo por pasar más tiempo con él: “Mi papá debería de venir a verme más. Me duele un poquito que no me venga a ver porque tengo una fantasía que se quede en la casa con nosotros, que conviva con sus nietos, que esté con nosotros y no con todo este séquito que lo sigue a todas partes. Eso quiero y lo voy a lograr”, dijo en charla con la periodista Adela Micha.



Ahora, Jaime Camil, no se ha pronunciado ante la irreparable pérdida. Sus amigos del medio y sus seguidores han comenzado a dejarle mensajes de apoyo y condolencias.

