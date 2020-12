Actriz que da vida a Yolanda Saldívar en "Selena: La Serie" teme por su seguridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La recién estrenada producción de Netflix, "Selena: La Serie", ha causado sensación entre los seguidores de la extinta cantante Selena Quintanilla, pero esa misma mezcla de emociones y recuerdos preocupa a parte del staff.



Así lo reveló la actriz Natasha Perez, quien encarna al personaje de Yolanda Saldívar en la serie.



De acuerdo a una entrevista que Perez le concedió a Entertaiment Weekly ella admitió haberse sentido atraída por el personaje, pues la verdadera Yolanda ha sido objeto de innumerables polémicas desde el asesinato de la reina del texmex.

"Sonaba fascinante desde el punto de vista de un actor, analizar lo que alguien así ha pasado por sus mentes", detalló.



Sin embargo, esa oportunidad en su carrera también llegó acompañada de un gran temor, pues asegura que la pasión de los fans de Selena puede ser desmedida.



"Recuerdo haber trabajado con el director en la escena y me preguntó cómo me sentía. Le dije que me sentía en conflicto. La actriz que hay en mí está fascinada por el viaje de un personaje complejo, pero lo humano que hay en mí tiene todo tipo de sentimientos. La actriz que hay en mí también está preocupada por su seguridad. Mucha gente se toma esto muy en serio y piensa que es real, y, en este caso, el personaje es real pero no soy yo. No soy ella”, detalló.

Durante su camino para entender al personaje, Perez confiesa que estuvo interesada en conocer a la asesina de la cantante, incluso buscó concertar una reunión con ella en prisión. Asegura que la finalidad era ver sus gestos y su manera de hablar, pero luego decidió que no era apropiado.