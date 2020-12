"Pandemia no acaba al lanzar vacuna", la fuerte advertencia que lanza la OMS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Organización Mundial de la Salud lanzó una seria advertencia al referir que las vacunas no son una solución mágica para la crisis de covid-19, en momentos en que Rusia comenzó este fin de semana a vacunar a sus trabajadores de alto riesgo y otros países se preparaban para programas similares.



La OMS advirtió sobre lo que dijo era una creencia errónea: que la crisis del coronavirus se habrá terminado con la llegada de las vacunas, casi un año después del inicio de la pandemia que ha matado a 1.5 millones de personas en todo el mundo.



"Las vacunas no significan cero covid", dijo el director de Emergencias de la OMS, Michael Ryan, quien añadió que no todos podrán recibir una dosis a principios de año.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también advirtió contra la "percepción cada vez mayor de que la pandemia se acabó" con el virus aún propagándose rápidamente, lo que ejerce una enorme presión sobre los hospitales y los trabajadores de la salud.



Las autoridades de salud en Moscú aseguraron que habían abierto 70 centros de vacunación contra el covid-19 en la capital rusa que inicialmente ofrecerán vacunas a los trabajadores de la salud, sociales y del sector de la educación.

Países vuelven a registrar cifras récord de contagios

La advertencia de la OMS se produce en momentos en que Estados Unidos registró un número récord de casos de covid-19 por segundo día consecutivo el viernes, mientras el país se preparaba para lo que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado un "invierno oscuro".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendaron el "uso universal de mascarillas" en interiores y Biden dijo que reduciría su ceremonia de inauguración en enero para mitigar el riesgo del virus.



Varios países se preparan para la aprobación y despliegue de varias vacunas que han probado ser efectivas en los estudios.

Un pequeño frasco como este podría ser la solución definitiva a la pandemia que ya deja 1.5 millones de muerte. Foto: AP.

Esfuerzo logístico masivo

La OMS detalló que 51 vacunas candidatas están siendo probadas en humanos, y 13 de ellas ya alcanzaron la etapa final de testeo masivo.



El miércoles, Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en aprobar el uso de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, ejerciendo presión en otros países para hacer lo mismo.



Se espera que Estados Unidos de la luz verde a finales de este mes.

Bélgica, Francia y España han dicho que las vacunaciones comenzaran en enero para los más vulnerables.



Con la inminente llegada de vacunas que necesitan almacenamiento a temperaturas ultrabajas, las compañías estadounidenses se están preparando para realizar un esfuerzo logístico masivo para ayudar a su distribución.



Las empresas que se especializan en contenedores aislantes están en pie de guerra después de que Pfizer y BioNTech dijeron que su vacuna debe almacenarse a -70 grados Celsius.



La compañía de procesamiento de carne Smithfield dijo que estaba lista para poner las cámaras frigoríficas de sus mataderos a disposición de las operaciones para lanzar estas vacunas.



Y el gigante de la logística y el transporte en Estados Unidos, UPS, está produciendo 500 kilos de hielo seco por hora en sus bodegas y ha desarrollado congeladoras portátiles que pueden almacenar las vacunas a temperaturas que descienden a los -112 grados Fahrenheit (-80 °C).

"Seguir a la ciencia"

En el camino del éxito están las crecientes señales de escepticismo sobre las vacunas, con información errónea y desconfianza que tiñen la aceptación pública de la vacuna.



Un sondeo de Levada en Rusia arrojó que recientemente solo el 35% de los encuestados estaban preparados para vacunarse contra el covid-19.



Varias figuras públicas de alto nivel han dicho que están dispuestas a vacunarse públicamente en un esfuerzo por impulsar la confianza, entre ellos Joe Biden, Tedros y los expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton.

Estados Unidos registró 225.000 nuevos contagios el viernes, el segundo récord diario consecutivo para el país más afectado del mundo.



Biden dijo que debido al alza de los casos, reduciría su ceremonia de inauguración programada para enero.



"Seguiremos a la ciencia y la recomendación de los expertos", dijo a periodistas.

La pandemia sigue causando estragos en el mundo, hasta este 6 de diciembre suma 65 millones de casos. Foto: AP.

Aumento de casos tras Navidad

La pandemia de covid-19 dejó más de 1,5 millones de muertos en el mundo y contagió a 65 millones de personas desde que surgió por primera vez en la ciudad china de Wuhan a fines del año pasado.



América Latina y el Caribe ha experimentado un aumento del 18% en los casos en una semana.



Brasil, con 212 millones de habitantes, registró el viernes cerca de 700 muertos en un día por primera vez desde mediados de noviembre y se acerca a los 175.000 decesos, según datos oficiales.

Los jefes médicos británicos dijeron que la llegada de una vacuna debería reducir las muertes "significativamente" a principios del próximo año, pero advirtieron que los eventos sociales durante la Navidad podría causar otro aumento antes de esa fecha.



Italia está experimentando un resurgimiento dramático de infecciones después de que reprimió en gran medida un brote anterior mediante la aplicación de un confinamiento estricto.



Otros países también están imponiendo restricciones de vacaciones, con Suiza prohibiendo los villancicos en las calles y España cancelando la mayoría de los eventos de Año Nuevo en el centro de la ciudad.