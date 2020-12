Ariana Grande y Mariah Carey causan furor en especial de Navidad

Jennifer Hudson, Mariah Carey y Ariana Grande unieron sus voces en el tema 'Oh Santa'!'. Foto: Instagram

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Mariah Carey y Ariana Grande causaron furor tras que saliera un especial de Navidad donde ambas mujeres combinaron sus talentosas voces, algo muy esperado por los fanáticos.



"Mariah Carey´s Magical Christmas Special" deleitó a muchos y llenó del espíritu de las fiestas decembrinas a muchos, pero la participación esperada era la de la exestrella de Disney, ya que sería la primera vez que compartirían escenario, así como su potente voz.



El tema "Oh, Santa!" fue el que unió el talento de las dos, junto al de Jennifer Hudson.

Por años se habló que Mariah no tenía una buena relación con Ariana porque no le gustaba que la compararán con ella, sin embargo parece que todo eso no era más que un rumor ya que se les vio muy divertidas y felices mientras deleitaban con su voz.



Después del estreno, los nombres de las cantantes se volvieron tendencia en redes sociales por el magnífico resultado que había tenido la unión de sus voces.

Esta unión ha marcado la historia, aseguraron muchos en las redes sociales y pues hasta se corrió el rumor de que se estaba preparando una colaboración musical que saldría en el nuevo álbum de Carey.