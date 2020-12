Talina Fernández corre de la casa a su nieta Paula, hija de la fallecida Mariana Levy

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La hija de la fallecida actriz Mariana Levy, Paula, está pasando por un terrible momento luego que su abuela, la también actriz Talina Fernández, la corriera de su casa.



Fue a través de un video en su cuenta de Instagram, que la joven de 18 años confesó que no tiene un hogar estable para vivir, además de estar padeciendo de insomnio.



La hija menor de Levy no reveló detalles del por qué ya no vive con su abuela, pero pidió ayuda a sus seguidores para que le pidan a Ana Bárbara que le de posada en su casa.





"No tengo casa, soy homeless (sin hogar), vivo donde pueda pasar la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué. Tan solo so una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar, neta, ¿qué hago con mi vida?”, dijo en el video.

Las transmisión la hizo mientras fumaba en la casa de un tía donde está viviendo temporalmente.





Asimismo, dijo que por su situación actualmente no está estudiando, está considerando mudarse a Canadá donde vive su mejor amiga porque le cuentan que la vida es "mejor" allá.



“Alguien que quiera venir a abrazarme para que pueda dormir. Porque creo que lo que necesito para dormir es que alguien me abrace. Entonces, quien se rife, yo jalo (...) Pasen tips para desinflamar mis ojos porque lloré hasta que mis ojos quedaron hinchados. Y si de paso me quieren dar tips de cómo vivir esta vida con éxito, se acepta todo”, afirmó en el video.



Sobre vivir con Ana Bárbara, dijo: “Es más, todos los que están en este live van a ir al último post de Ana Bárbara y todos van a comentar así de ‘Invita a Paula a vivir a tu casa’ (…) Hagan paro”.



Hasta el momento, ni su padre José María Fernández "El Pirru", abuela o hermanos se han manifestado sobre su situación.