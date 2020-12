Fanáticos de The Weeknd están molestos con el remix de Blinding Lights   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Blinding Lights" ha sido considerada la mejor canción de The Weeknd en el año 2020 ya que con todo el complemento musical involucrado en esa canción la hizo un éxito.



Ahora, con el lanzamiento del remix y la colaboración de Rosalía, la nueva canción no ha tenido la misma aceptación como el sencillo. Esta nueva versión del tema pertenece al disco After Hours de Abel Tesfaye.

Muchos fans han demostrado su inconformidad mediante las redes luego de escuchar la nueva pieza musical. La molestia de los admiradores surgió porque la cantante española Rosalía participó en dicha obra musical. Aseguraron que “una patada en la cara dolía menos” que este remix.



Aseveraron que la cantante no era la voz ideal para dicho remix, por lo que no debieron involucrarla y no ser la "fórmula adecuada" y que este tipo de decisiones podían "botar a la basura" el prestigio ganado por la canción de The Weeknd.





Los memes y los mensajes de negatividad han inundado las redes sociales después de varias horas del estreno donde no apoyan al artista en lo absoluto con este nuevo "éxito". Algunas publicaciones contienen malas expresiones y burlas sobre la parte que canta Rosalía.



