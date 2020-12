Miley Cyrus dice que aún ama a Liam y revela por qué se divorció

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Miley Cyrus ha dejado a muchos con la boca abierta una vez más, luego de confesar que aún sigue amando a su exesposo Liam Hemsworth.



La exestrella de Disney también confesó los verdaderos motivos por los que su matrimonio llegó a su fin, después de ocho meses. Según la artista desde el incendio de hace dos años -que destruyó su casa en California- todo se vino abajo.



Fue en el programa The Howard Stern Show que Miley confesó: "Hemos estado juntos desde los 16 años (...) y ocurrió que nuestra casa se quemó. Por aquel entonces estábamos comprometidos, no sé si realmente pensábamos que nos íbamos a casar algún día, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú todo cambió".



Agregó: "Lo primero mi voz, que si escuchas cómo era antes y después del incendio es muy diferente porque el incendio me dejó realmente traumada. Además, cuando ocurrió yo estaba en Sudáfrica no podía volver y solo podía pensar que mis animales estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo. Por ejemplo, tenía Polaroids de Elvis que logré que me regalaran las abuelas de un par de amigos, porque yo siempre me he ehcho amiga de las abuelas para conseguir los productos de los artistas que amo".

Siguió relatando: "Tenía tanto allí guardado y todo se fue de repente por culpa del incendio... cada canción que había escrito, cada fotografía mía que me habían dado mis padres, todos mis guiones, lo perdí todo. Al tratar de volver a reconstruir eso, en lugar de decir ‘Oh, la naturaleza hizo algo que no pude hacer por mí misma; me obligó a olvidar mi pasado’, decidí correr hacia el fuego”.



"No paraba de preguntarme qué propósito había detrás de esa destrucción. Así que en lugar de tirar hacia adelante y comenzar de nuevo, simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos Liam y yo”, comentó.



Aunque su relación fue algo tormentosa, siempre terminaban y volvían, Cyrus aseguró que aún lo ama. “Realmente todavía lo amo y lo amaré mucho toda mi vida. Siempre lo haré”.



Sin embargo aseguró que no hay posibilidad de que regresen. "Después del incendio hubo demasiado conflicto entre nosotros y yo, cuando llego a casa, quiero tener al lado alguien que me ancle. No me gustan el drama o las peleas”.