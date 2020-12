MADRID, ESPAÑA.-El hondureño Anthony "Choco" Lozano volvió a dar positivo a covid-19 y será baja para el partido de este sábado ante Barcelona.



El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, informó que el legionario catracho se realizó la prueba el jueves y dio positivo por segunda vez.

Cervera explicó que Lozano llegó de Guatemala sin problemas, “pero dio positivo el jueves en una PCR” y que ahora “tiene que hacerse una serología y esperar a que tenga anticuerpos, y eso no es tan rápido”.



“No puedo esperar 24 horas a ver si puede estar. Tengo que saber hoy saber quién está o no disponible. No me gusta meter y sacar jugadores de la lista”, aseveró Cervera.

Lozano dio positivo por primera vez durante una concentración con la Selección de Honduras en Guatemala, donde estuvo diez días en cuarentena. Cuando dio negativo regresó a España.