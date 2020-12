Alfredo Cahe dice que Maradona “murió por negligencia, imprudencia e impericia”

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-Quien estuviera a cargo de la salud del astro argentino Diego Armando Maradona, el médico Alfredo Cahe, aseguró que el futbolista murió "por negligencia, imprudencia e impericia".



“Maradona no estaba en condiciones de alta y tampoco estaba profundamente chequeado. Para mi existió negligencia, imprudencia e impericia, las tres cosas”, fueron las palabras del galeno durante una entrevista con el programa “Tarde de una crónica anunciada” de Radio Rivadavia.

“En la Clínica Olivos no lo vi con un monitoreo total y tampoco lo vi cuidado con un plan de enfermería constante y continuo”, continúo reprochando.



“A él (Maradona) no se le cuidó como correspondía. Tendría que haber permanecido internado, no en una casa que no estaba preparada”, dijo Cahe.

Esta semana se dieron a conocer imágenes de la habitación donde se encontraba Maradona, que resultó ser un cuarto de juego, mal adecuado para atender a un paciente que recientemente fue operado.

