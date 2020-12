"Esto no se va a quedar así": Familiares sepultan a joven asesinado en violento desalojo

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Con su féretro cubierto con la bandera de Olimpia, el equipo de sus amores, fue sepultado la tarde de este jueves Rafael Flores Hernández, el joven asesinado en el violento desalojo que se registró el martes en el sector río Blanco de San Pedro Sula.



Los restos de Flores Hernández fueron enterrados en el cementerio de la aldea El Venado en Villanueva, Cortés, por sus familiares, amigos y compañeros de de lucha, que junto a él se ganaban la vida lavando vehículos.

María Trinidad Hernández, madre de la víctima, entre llantó y dolor, pidió justicia por la muerte de su hijo.



"Le hago el llamado al señor alcalde (Armando Calidonio), a la autoridad municipal, que se hagan presente y que sean ellos que paguen esta vida que quitaron, porque esta vida que quitaron, no se va a quedar impune", advirtió la progenitora de Rafael.



"Le prometo, primeramente a mi hijo, con la fe y con la fuerza del Señor: esto no se va a quedar así, se lo prometo señor alcalde", reiteró la acongojada madre.

Asesinato del joven

Hernández, quien deja un pequeño hijo de siete meses de nacido, resultó herido durante la balacera que se registró en el caótico desalojo en río Blanco, luego del impacto fue trasladado hasta el Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad industrial.



Cuando estaba siendo ingresado al quirófano para sacarle la bala que llevaba incrustada en el abdomen el joven falleció, según cuentan sus familiares.

Hoy, tras dos días de velorio, el muchacho fue despedido por todos sus seress queridos, quienes lo arroparon con la bandera del Olimpia, equipo que le dio muchas alegrías.