Dalma, hija de Maradona, responde a las críticas hechas por su tía

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Dalma, hija de la fallecida estrella del fútbol Diego Armando Maradona, reaccionó tras las críticas que hizo su tía Ana sobre ella, su hermana y madre.



La joven, aunque no explotó ni lanzó fuertes indirectas contra la hermana de su padre sí se refirió a ella como "esa señora".



La polémica surge luego que Ana Maradona, hermana del astro argentino, aseguró que Diego estaba abandonado por las hijas y que nunca fueron a verlo.



“Nosotros no estamos en contra de ellas, ellas están en contra de nosotras. No sé por qué, que hablen ellas y digan... Ellas no serían nada si no fuera por su padre; si eran hijas de Juan Pérez, ¿quién las iba a tener donde están?”, dijo Ana durante una entrevista.

Tras las declaraciones, se buscó a Dalma, la única que se ha pronunciado al respecto, dijo que por respeto a la memoria de su padre no contestará, pero confesó que sí intentó comunicarse con ella.



“Vi lo que dijo mi tía en tu programa, pero, por respeto a mi papá, ahora no le voy a contestar”, dijo Dalma a Ángel de Brito, conductor del programa donde su tía brindó las declaraciones.



Dalma, aseguró que intentó contactarse con "esa señora" (su tía) pero que le contestó la nuera. "Me dijo ‘Después te llama’ y nunca más se comunicó conmigo”, manifestó, al mismo tiempo que envió una captura de pantalla con las cinco llamadas que había realizado.

Finalizó sus declaraciones diciendo: "Son tres hermanas en contra de la familia".



Dalma es la única que se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su padre, Gianinna no se ha manifestado tras la muerte de su padre y la exmujer Claudia Villafañe ya retomó las grabaciones de Masterchef Celebrity, pero tampoco se pronunció.