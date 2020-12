"Esas ganas de verte y amarte": A un año de la desaparición de Enoc, su madre pide justicia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este martes 2 de diciembre se cumple un año de la misteriosa desaparición de Enoc Misael Chinchilla, el menor que durante unas vacaciones en Honduras fue secuestrado por personas que además asesinaron a su abuelo, a un tío y a su niñera durante el hecho que sigue causando consternación en el país.

Karina Chinchilla, madre del menor, pidió justicia este día a las autoridades hondureñas ya que durante un año la investigación de la desaparición de Enoc no ha tenido mayores avances.

Con un sentido mensaje a través de Facebook, la joven madre -radicada en España- reiteró un llamado para que le regresen a su pequeño.

"Mi triste realidad y esas ganas inmensa de verte y amarte, siento que mi vida no tiene sentido sin ti", publicó en la cuenta "Encontremos a mi hijo Enoc Misael" en el que además cuenta la angustia que ha vivido estos 365 días.

En el video Karina recuerda la fecha con dolor: "Este es un día para mi, creo que el peor, esta fecha la detesto", comienza diciendo.



Además lamenta que las autoridades aún no hayan dado con el paradero de su hijo. "Me parece tan injusto todo lo que ha pasado, de ver personas indiferentes a mi dolor, yo se de que alguien tiene que verlo, de saber donde está, pero como no es su hijo, no es su familiar el que está desaparecido, prefieren callar".



"Un año llevo luchando, suplicando por respuestas y no las tengo", dijo la madre hondureña en el video.



"Estoy tan cansada de ver que esas autoridades se van a su casa feliz, porque les da igual el dolor de uno, no se ponen a pensar que es un pobre niño y una madre sufriendo", lamentó Chinchilla.

La hondureña recordó que su hijo deseaba que llegara esta fecha "estaba feliz, deseaba reventar petardos en Honduras", pues nunca imaginaron que su visita al país tuviera un desenlace que hasta el momento solo deja más interrogantes sobre lo que realmente pasó con el pequeño Enoc Misael.

Datos del caso

Las autoridades hondureñas han informado pocos elementos respecto al caso. Únicamente se sabe que el día en que el niño desapareció, sujetos desconocidos entraron a la casa de su abuelo Rubilio Arturo Pérez Cubas, al que asesinaron de forma inmediata, posteriormente acabaron con las vidas de Cindy Xiomara Castro (21) y de Israel Humberto Ramos Moscoso (41) niñera y tío del menor respectivamente. De Enoc no se sabe nada, desapareció sin dejar rastro.

Tiempo después se dio captura a un hombre identificado como Byron Humberto Meléndez (29), quien de acuerdo a las autoridades estaría vinculado al asesinato de las tres personas y, por ende, a la desaparición del niño, sin embargo, él asegura no saber nada sobre el rumbo de Enoc.

