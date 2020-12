Billie Eilish trabaja en 16 nuevas canciones y asegura que "las ama todas"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La famosa Billie Eilish anunció que está trabajando en 16 nuevas canciones, sin revelar detalles de cuándo saldrán a la luz.



La cantante confesó que durante la pandemia del coronavirus ella y su hermano Finneas han estado grabando una canción tras otras.



Eilish confesó durante una entrevista a Vanity Fair que en este momento solo tiene 16 canciones y que "las ama todas".



La artista de 18 años confesó que disfrutó como "nunca" el proceso de escribir estos temas junto a Finneas - que también escribe y produce su música- se metieron mucho en el ritmo porque lo hicieron muy rápido.

“Hubo un período de tiempo, hace un mes o algo así, que solo le enviábamos mensajes de texto al sello como, 'Canción terminada, otra canción terminada, otra canción terminada'. Entonces, soy mucho mejor en eso. Me encanta mucho más. Realmente lo disfruto ahora y siento que soy bastante bueno en eso ahora ", confesó la intérprete de Bad Guy.



Eilish dijo: "Es mi obra de arte favorita. Ha sido muy agradable y satisfactoria y estoy muy emocionada para que la gente escuche este álbum.



La famosa aseguró que tiene que agradecerle mucho a su madre Maggie por este nuevo álbum, por ayudarles a inspirarse y a crear el que espera sea un éxito.



“Un mes después de la cuarentena no estábamos completamente inspirados. Mi madre me dijo: '¿Y si hicieran un horario? Al igual que tres días a la semana, asegurándose de tener tiempo para poder trabajar ”, reveló.



Agregó: “Y lo hicimos, y el primer día escribimos 'My Future'. El primer día. Hicimos más de lo que habíamos ganado en un período".